СК возбудил уголовное дело после гибели людей во время пожара в Балашихе

Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе.

Информация об этом появилась в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

По данным ведомства, на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр.

«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошёл в общежитии в подмосковной Балашихе.

Позже в МЧС России заявили, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.