RT в Telegram
Подпишись

СК возбудил уголовное дело после гибели людей во время пожара в Балашихе

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе.

Информация об этом появилась в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

По данным ведомства, на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр.

«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошёл в общежитии в подмосковной Балашихе.

Позже в МЧС России заявили, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить