СК возбудил уголовное дело после гибели людей во время пожара в Балашихе
Информация об этом появилась в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
По данным ведомства, на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр.
«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее пожар произошёл в общежитии в подмосковной Балашихе.
Позже в МЧС России заявили, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.