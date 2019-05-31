SRF наведался в португальскую глубинку, где «беглецы от брексита» спасаются от неуверенности в завтрашнем дне

Неуверенность в завтрашнем дне из-за выхода Великобритании из состава ЕС изматывает и нервирует абсолютно нормальных британцев, передаёт швейцарский телеканал SRF. Некоторых это нервирует настолько, что они пакуют свои вещи и уезжают — далеко на юг.

К слову о Борисе Джонсоне и брексите: неуверенность в завтрашнем дне из-за выхода Великобритании из состава ЕС изматывает и нервирует, в том числе и в первую очередь абсолютно нормальных британцев. Некоторых это нервирует настолько, что они пакуют свои вещи и уезжают — далеко на юг. Наш корреспондент Маркус Бёниш встретился в Португалии с подобными беглецами от брексита.

Португальская глубинка недалеко от границы с Испанией: местные уезжают отсюда, и только пожилые остаются. В Пенамакоре это продолжается уже на протяжении десятилетий. И вот с недавних пор туда неожиданно потянулись жить иностранцы.

Один из них проводит время внутри бывшего крытого рынка и продаёт дома и земельные участки по смехотворным ценам. Царящая внутри тишина, однако, обманчива.

ДЖОШУА ЛАМБЕРТ, агент по недвижимости: Вообще-то, в январе и феврале обычно период затишья. В этот раз у нас, однако, было дел невпроворот, а март и вовсе выдался сумасшедшим. Раньше сюда переезжали в первую очередь пенсионеры. Сегодня же это уже преимущественно молодые семьи.

Одну такую молодую семью мы отыскали на одном удалённом земельном участке. Год назад они переехали сюда из Глостера. За землю и дом в деревне они заплатили 21 тысячу евро.

РИЧАРД СТОУНЧАЙЛД, мастер, противник брексита: На те деньги, которые я заплатил здесь за прекрасный участок земли, в Великобритании я бы не смог купить себе даже машину.

Собственный земельный участок, тишина, достаточно места для детей и животных — и никаких дебатов о брексите. Не только для Ричарда и его семьи это стало больной темой.

РИЧАРД СТОУНЧАЙЛД: Я знаю многих в Великобритании, кто сыт по горло брекситом и опасается, что из-за него всё больше людей в стране становятся расистам и враждебнее по отношению к остальному миру.

Чувство бессилия из-за брексита, желание жить в тишине, доступная земля — именно поэтому многие и переезжают в эту португальскую глубинку. И этому рад бургомистр посёлка городского типа, в котором проживают 5 тысяч человек.

АНТОНИО ЛУИС БЕНТЕС, бургомистр Пенамакоры: Иностранцы уже составляют 10 процентов от населения, и это имеет огромное значение для нашего региона.

В конце дня агент по недвижимости Джошуа Ламберт встретился с новыми клиентами: опять же из Великобритании, и причина очевидна.

МАРИ КАЛЛИНЕЙН, покупательница дома: Мы просто хотим прочь от брексита, прочь от всей этой неуверенности в завтрашнем дне в Великобритании. Здесь прекрасное место, и чаще светит солнце.

Британцы — не единственные европейцы, которые переезжают в Пенамакору. Они пробуют удачу в сфере туризма, работают в интернете или занимаются сельским хозяйством. Впрочем, пока очень сложно сказать, получится ли у них компенсировать уход местного населения в города. Ведь когда-то в Пенамакоре проживали 16 тысяч человек, сегодня таковых — всего 5 тысяч.

Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.