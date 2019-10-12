Le Figaro: глава Кремля предупредил, что турецкая операция грозит возрождением ИГ

03:00 Далгатова стал третьей в весовой категории до 69 кг на ЧМ по боксу в Улан-Удэ Россиянка Саадат Далгатова завоевала бронзу в весовой категории до 69 кг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.

03:00 СМИ: В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе возле клуба В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба, в результате произошедшего погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

03:00 Кипрский тренер «Спартака»: футболисты сборной России напоминают роботов, а не людей Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос высказался о сборной России по футболу перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

03:00 В крымской больнице умер отдыхавший в «Артеке» мальчик Мальчик 12 лет, приехавший на отдых из Санкт-Петербурга в международный детский центр «Артек» в Крыму, скончался в больнице после того, как поступил туда с диагнозом «пневмония», возбуждено уголовное дело.

03:00 Тётя убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни Ирина Кулясова, тётя убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой, в беседе с RT заявила, что убийца её племянницы должен быть приговорён к пожизненному лишению свободы, но не к смертной казни.

03:00 Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

03:00 ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.

03:00 Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове по ходатайству следствия поместили под стражу. Об этом говорится в сообщении СК России.

03:00 Черчесов о настрое на матч с Кипром: не будем разбрасываться лозунгами Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настрое национальной команды перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

03:00 Садовничий: в фестивале NAUKA 0+ принимают участие 2,5 млн россиян Около 2,5 млн человек принимают участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+, который проходит в городах России с сентября по ноябрь.

03:00 В Японии из-за тайфуна пострадали более 60 человек В Японии в результате последствий тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пострадали более 60, ещё четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

03:00 Медведев назвал причины своей победы в полуфинале турнира ATP в Шанхае Россиянин Даниил Медведев объяснил причины своей победы над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 Теннисист Медведев признался, что матч с Циципасом был тяжёлым для него Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию Элладская церковь признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.

03:00 Алипов завоевал серебро в финале Кубка мира по стендовой стрельбе Россиянин Алексей Алипов занял второе место в дисциплине трап в финале Кубка мира по стендовой стрельбе в ОАЭ.

03:00 Марафонец Кипчоге высказался о своём историческом достижении Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге прокомментировал своё историческое достижение, которое он установил в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge в Вене.

03:00 Путин провёл разговор с Пашиняном Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы по развитию тем заседания Совета глав государств СНГ.

03:00 Черчесов оценил уровень российского футбола Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне российского футбола.

03:00 Володин и Чавушоглу обсудили отношения России и Турции Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своём Twitter сообщил, что провёл переговоры с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

03:00 Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву по силам одержать победу в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 Путин: Россия осуждает атаки на саудовские нефтяные объекты Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что Москва осуждает такие действия, как атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

03:00 Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса и Баринова перед матчем с Кипром Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья защитника и хавбека команды Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова в преддверии матча восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

03:00 Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в московском регионе до 20 м/с Гидрометцентр России сообщил об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье в ближайшие часы.

03:00 Теннисист Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал Россиянин Даниил Медведев в девятый раз за сезон вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

03:00 В Японии для 9 млн человек объявлена или рекомендована эвакуация из-за тайфуна В Японии власти объявили эвакуацию или выпустили рекомендации эвакуироваться для 9 млн человек, сообщает РИА Новости.

03:00 Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

03:00 Путин заявил, что Кубок Кремля внёс уникальный вклад в популяризацию тенниса Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Кубок Кремля, который проводится в Москве.

03:00 Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Шанхае Россиянин Даниил Медведев взял верх над греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 На дне Чудского озера обнаружили фундамент старинной церкви Участники экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области нашли на дне Чудского озера фундамент церкви XV века.

03:00 СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Эриксен близок к переходу в «Баварию» Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» заинтересован в трансфере полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

03:00 Путин назвал свою поездку в Саудовскую Аравию ответным визитом Российский лидер Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что его визит в Саудовскую Аравию является ответным.

03:00 Под Петербургом в ДТП с автобусом пострадали семь человек В Ленинградской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГИБДД России.

03:00 Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».

03:00 Около двух тысяч российских болельщиков посетят гостевой матч с Кипром Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров рассказал, сколько российских болельщиков ожидается на матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

03:00 Армия Турции взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн Вооружённые силы Турции взяли под контроль город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.

03:00 Легкоатлет Фара обвинил британские СМИ в расизме Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фара, отвечая на вопрос о дисквалификации своего бывшего тренера, обвинил британские СМИ в расизме.

03:00 Володин предложил создать международный механизм по боевикам Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением разработать рекомендации по механизму межгосударственного информирования о задержании подозреваемых в терроризме лиц.

03:00 Фернандес и Баринов пропускают тренировку сборной России перед матчем с Кипром Защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов не тренируются со сборной России по футболу в преддверии матча восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

03:00 В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о поведении Порошенко Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейские лидеры в шоке от происходящего с бывшим главой государства Петром Порошенко.

03:00 Президент Казахстана выразил соболезнования из-за смерти Леонова Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Об этом информирует пресс-служба лидера Казахстана.

03:00 Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия Российский лидер Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что все, кто находится в Сирийской Арабской Республике нелегитимно, должны покинуть её территорию. Глава государства уточнил, что «это касается вообще всех государств».

03:00 Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге стал первым атлетом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.

03:00 Двое россиян были на борту разбившегося в ДРК Ан-72 На борту грузового самолёта Ан-72, разбившегося на востоке Демократической Республики Конго, находились двое россиян.

03:00 МЧС предупредило о сильном ветре в Москве В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по российской столице.

03:00 СМИ: «Барселона» хочет предложить Месси контракт на 10 лет Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен предложить нападающему и капитану своей команды Лионелю Месси новое соглашение.

03:00 Додон отправил Путину на день рождения бочки со своим вином Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отправил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения.

03:00 Черчесов: матч с Шотландией позади, идём дальше Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что национальная команда оставила позади матч седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

03:00 Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП В Пензенской области грузовой автомобиль сбил четырёх человек во время оформления другого ДТП, в результате чего два человека погибли и двое пострадали.

03:00 Малкин показал, как его трёхлетний сын играет в хоккей Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал видео, на котором его трёхлетний сын Никита играет в хоккей.