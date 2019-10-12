Le Figaro: глава Кремля предупредил, что турецкая операция грозит возрождением ИГ

Наступление Турции на районы Сирии, удерживаемые курдами, может привести к возрождению группировки ИГ*, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает Le Figaro, российский лидер убеждён, что из-за действий Турции могут освободиться тысячи пленённых ранее курдами исламистов, что будет нести прямую угрозу странам СНГ.
Российский президент Владимир Путин в пятницу высказал опасения по поводу военной операции турецкой армии против курдских повстанцев на северо-востоке Сирии, заявив, что действия Анкары могут привести к возрождению группировки «Исламское государство»*, сообщает Le Figaro.
Как отметил российский лидер, выступая на саммите СНГ, тысячи удерживаемых курдами бойцов ИГ могут в результате турецкого наступления «разбежаться», а это «реальная для нас с вами угроза». «Куда они будут деваться? Через территорию Турции, через другие территории? Уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории? Потом через Ирак будут двигаться, через другие страны региона?» — подчеркнул президент.
«Я не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль», — цитирует Путина Le Figaro. По его словам, странам СНГ необходимо «мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы».
Как напоминает корреспондент Le Figaro, в ряды исламистов в Сирии вступали «тысячи выходцев с российского Кавказа и из бывших советских республик Средней Азии», и Россия, отправив в 2015 году свою авиацию «на помощь Башару Асаду», среди прочего, преследовала и цель по их устранению.
Турция в среду начала наступление на районы Сирии, удерживаемые главным курдским ополчением — Отрядами народной самообороны, которые Анкара считает террористическими формированиями, говорится в материале. Запад, в свою очередь, поддерживает курдов, поскольку те «выступают в авангарде» его борьбы против ИГ, отмечает автор.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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