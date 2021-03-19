Das Erste: «немедленно прекратить» — США пригрозили санкциями всем участникам «Северного потока — 2»

Каждое предприятие, участвующее в проекте «Северный поток — 2», может попасть под американские санкции и должно немедленно прекратить работу над газопроводом, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заверил, что администрация Джо Байдена претворит в жизнь все санкционные законы, одобренные конгрессом США.
Правительство США призвало компании, участвующие в постройке «Северного потока — 2», выйти из проекта и пригрозило новыми санкциями, сообщает Das Erste.
«Министерство подкрепляет своё предупреждение о том, что каждое предприятие, участвующее в проекте «Северный поток — 2», может попасть под американские санкции и должно немедленно прекратить работу над газопроводом», — приводит издание слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен также заявил, что «Северный поток — 2» является плохой сделкой для Германии, Украины и для американских партнёров в Центральной и Восточной Европе. Он подчеркнул, что новый газопровод является российским геополитическим проектом, призванным разделить Европу и ослабить её энергетическую безопасность. Блинкен также заверил, что администрация Байдена воплотит в жизнь все санкционные законы, одобренные в конгрессе.
Das Erste напоминает, что из-за угрозы американских санкций проект «Северный поток — 2» уже покинуло несколько предприятий. При этом за последние месяцы администрация Байдена не вводила санкций против новых предприятий и не анонсировала таковых. В рядах республиканцев даже появилось беспокойство, что Байден недостаточно решительно выступает против строительства газопровода.
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