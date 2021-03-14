Politico: из-за санкций против «Северного потока — 2» Вашингтон оказался между молотом и наковальней

Администрация Джо Байдена готовит новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» с целью пустить под откос этот проект, пока не стало слишком поздно, пишет Politico. Тем не менее, как отмечает журнал, Вашингтон фактически оказался между «молотом и наковальней», так как хотя он и стремится помешать прокладке трубопровода, он пытается не испортить отношения с Германией.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», в то время как американские законодатели требуют «пустить проект под откос, пока не стало слишком поздно», пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По законодательству США администрация обязана каждые 90 дней отправлять в конгресс список лиц, участвующих в строительстве трубопровода, в отношении которых могут вводиться санкции. По словам чиновников США, на данный момент процесс определения новых потенциальных целей для санкций находится в самом разгаре, и завершить его предполагается к маю — дате отправке следующего доклада.

Тем не менее, один высокопоставленный источник Politico в администрации предпочёл не вдаваться в детали относительно конкретного содержания нового санкционного пакета, который сейчас проходит процесс межведомственного согласования. По его словам, Вашингтон продолжает следить за лицами, которые могут вести потенциально неподобающую деятельность.

Как многие республиканцы, так и демократы уверены, что «Северный поток — 2», который будет пролегать через территорию членов НАТО, поставит под угрозу безопасность блока, а также приведёт к повышению уровня зависимости некоторых европейских стран от российских энергоносителей. Кроме того, «Северный поток — 2» лишит Украину многомиллиардных доходов и позволит России обойти эту страну в ходе транспортировки газа в Европу.

Однако, по словам чиновников, в дипломатическом плане ситуация остаётся весьма деликатной. Хотя администрация США и хочет сорвать «Северный поток — 2», а сам Байден называл его «плохой сделкой для Европы», она также стремится к укреплению отношений между Вашингтоном и Берлином, который выступает в защиту трубопровода.

«Мы находимся между молотом и наковальней», — отметил по этому поводу высокопоставленный источник Politico.

При этом к решительным действиям против «Северного потока — 2» Байдена склоняют обе партии. В частности, брифинг госсекретаря Энтони Блинкена для членов комитета сената по международным отношениям, на котором администрация не внесла никакой ясности относительно своих планов по трубопроводу, вызвал немедленную критику.

Более того, противник проекта сенатор Тед Круз затормозил назначение нескольких кандидатур Байдена на государственные посты, чтобы побудить президента к каким-то действиям.

«Если администрация Байдена проявит нерешительность, если она пойдёт против закона, то они превратят крупную внешнеполитическую победу Америки в крупное внешнеполитическое поражение, которое наделит Владимира Путина пожизненной рентой, исчисляемой в миллиардах долларов», — подчеркнул сенатор.

По мнению аналитиков, наихудшим исходом для администрации Байдена станет введение жёстких санкций против проекта, в то время как его всё равно введут в эксплуатацию. Тем временем немецкое правительство выдвинуло несколько предложений, призванных убедить США прекратить нападки на трубопровод.

«Вопрос в том, сумеет ли Германия придумать такую сделку, от которой Байден не сможет отказаться, — отметил один источник издания. — Тогда Байден мог бы прийти с ней в конгресс и сказать: «Посмотрите, что у нас тут есть».

В частности, по мнению людей, знакомых с ситуацией, Германия могла бы предложить США партнёрство в целях инвестирования в энергопроекты в Восточной и Центральной Европе, а также ужесточить свою позицию по отношению к Китаю, что пошло бы Вашингтону на руку. Кроме того, в прошлом году Министерство финансов Германии предложило выделить €1 млрд на «на значительное наращивание господдержки строительства терминалов СПГ вдоль побережья» в обмен на «беспрепятственное строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2». Тем не менее администрация Трампа в своё время на такие условия не согласилось.

При этом, по словам одного лоббиста, некоторые члены администрации надеются потянуть время до сентябрьских выборов в Германии, которые могут привести к росту влияния «зелёных», что может заставить Берлин отказаться от проекта.

Однако учитывая, что «Северный поток — 2» уже практически закончен, беспокойство среди членов конгресса только нарастает. «Я бы хотела, чтобы администрация оперативно остановила строительство оставшегося участка трубопровода», — отметила сенатор Джин Шахин.

Между тем, хотя до сих пор непонятно, какие лица станут следующими жертвами американских санкций, новые карательные меры, скорее всего, коснутся российских судов и компаний, участвующих в проекте. На прошлой неделе республиканцы отправили Блинкену письмо со списком из более чем десятка подобных субъектов, включая российские транспорты и страховые компании.

В прошлом месяце администрация направила в конгресс доклад, в котором фигурировали два российских судна, принимающие участие в прокладке газопровода, однако законодатели сочли этот список недостаточным, поскольку эти субъекты уже попали под санкции Дональда Трампа. В частности, законодатели рассчитывали, что Госдепартамент включит в список новые лица, что нанесёт ещё больший ущерб «Северному потоку — 2».

Многие сенаторы остались не слишком довольны секретным брифингом Блинкена, поскольку в его ходе конкретные планы администрации Байдена так и остались загадкой. В частности, по словам Шахин, «пока неясно», сумеет ли администрация предпринять меры в сроки, достаточные для того, чтобы помешать завершению проекта.

Однако ряд американских политиков опасается обострения напряжённости в отношениях с Германией, особенно учитывая, что действия администрации Трампа и так в значительной мере испортили отношения Вашингтона с Европой.

«Думаю, что пока мы бьём по российским активам, мы ничем не рискуем, — заявил сенатор Крис Мёрфи. — Сейчас не время для того, чтобы создавать больший раздор в отношениях с Европой, чем это абсолютно необходимо».