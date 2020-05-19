Польский генерал объяснил, чем отличается модернизация танков в России и в Польше

То, что в Польше называют модернизацией — это, по сути, «припудривание говна», считает генерал Вальдемар Скшипчак. Именно поэтому Польша уже 30 лет топчется на месте и не может модернизировать свои старые танки Т-72, в то время как Россия прекрасно справилась с аналогичной задачей. В интервью порталу Кresy военный предложил сделать ставку на новые решения — например, производить сборку танков «Абрамс» на польской территории.

До конца этого года российская армия получит более 120 модернизированных танков T-72Б3M, которые в последнее время также поступили в Белоруссию. В беседе с порталом Кresy польский генерал Вальдемар Скшипчак подтверждает, что Россия проводит серьёзную модернизацию танков T-72.

«Это следует из того, что решения, которые Россия применяет у себя, эффективны, среди прочего, на их потенциальном западном фронте, то есть в Восточной Европе. Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка», — объясняет генерал. В этом вопросе он ругает польские власти. «То, что у нас называется модернизацией — это, по сути, «припудривание говна», как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!» — добавляет он.

Бывший командующий сухопутными войсками подчёркивает, что поляки слышат про модернизацию танков уже на протяжении 30 лет. «Я — танкист. Мне знакомы эти темы уже 30 лет. И я могу точно сказать, что мы не в состоянии сделать ничего с этими танками, потому что мы не имеем соответствующего потенциала», — с сожалением констатирует военный.

Генерал Скшипчак предлагает сосредоточиться в этой ситуации на проведении возможной сделки со стратегическим партнёром, который предоставит польской промышленности такие технологии, которые разрешат вместе или сообща создать танк. «Можно также договориться со стратегическим партнёром, который производит такие танки, чтобы осуществлять в Польше сборку таких танков — например «Абрамс». Почему бы и нет?» — рассуждает польский военный.

Он также подчеркнул, что Польше сложно вести переговоры с Германией, в то время как на США она смотрит очень благосклонно. Следовательно, необходимо делать ставку на сделку с американцами. Генерал считает, что нужно их убедить в том, что Польше необходимо получить примерно 450—550 танков.

«Точно следует забыть про модернизацию наших T-72, потому что мы её не проведём», — повторяет Скшипчак. «Мы не в состоянии провести её таким образом, чтобы этот танк выполнял ожидания армии, а не только политиков и промышленности. Политикам надо сказать одно: кому нужна эта модернизация танка — промышленности или армии? Потому что пока всё делается для промышленности, а не для армии. Пусть все эти политики направят в эти части, которые должны сражаться на танках T-72, своих сыновей. Никто из них не рискнёт это сделать», — объясняет он.

«Если мы должны модифицировать наш танковый потенциал, то нужно делать выбор в пользу новых решений. Эта псевдомодернизация — всё равно что топтание на месте», — резюмирует в беседе с порталом Кresy польский генерал Вальдемар Скшипчак.