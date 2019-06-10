Мексиканский президент превратил митинг против американских пошлин в празднование сделки с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор превратил митинг в городе Тихуана на границе с США в празднование сделки с американской администрацией, в результате которой Белый дом отказался от введения пошлин на ввоз мексиканских товаров, сообщает The Guardian. Как напоминает издание, в ответ на отказ американцев от введения пошлин мексиканские власти согласились усилить меры по ограничению миграционного потока из Центральной Америки.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор посетил город Тихуана на границе с США для участия в митинге «в защиту национального достоинства», но ещё и для того, чтобы вновь заявить о дружбе с американским народом через день после решения США об отмене таможенных тарифов, пишет The Guardain. При этом Лопес Обрадор назвал митинг, созванный ещё до отмены пошлин, «празднованием» заключённого между странами соглашения.

Как напоминает издание, Дональд Трамп грозил установить пошлины на импорт товаров из Мексики в размере 5% в случае неготовности Мехико согласовать меры по остановке миграционного потока из Центральной Америки.

«Мы празднуем заключённое вчера важнейшее соглашение, поскольку пошлины поставили бы нас в довольно трудную ситуацию, ведь мы должны были бы ввести аналогичные меры в отношении американских товаров, — заявил Лопес Обрадор по окончании собрания. — Что дальше? Мы будем выполнять свои обязательства: укреплять нашу (южную) границу, применять законы и уважать права мигрантов».

Как отмечает газета, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого часто называют АМЛО, всегда избегал противостояния с Трампом. «Я протягиваю не сжатый кулак, а открытую ладонь президенту Трампу», — заметил Лопес Обрадор в своей тихуанской речи.

При этом в ходе прошлогодней предвыборной кампании АМЛО обещал «не делать грязную работу» за власти других стран в вопросе миграции. Вначале его администрация принялась выдавать прибывающим в Мексику мигрантам гуманитарные визы, однако прекратила эту практику в связи с огромным спросом на документ, который в основном использовался для ускорения продвижения к американской границе. В свою очередь, пограничные службы США столкнулись с количеством мигрантов, невиданным за последние 10 лет, — что и вызвало гнев Трампа.

Согласно новому соглашению, Мексика обязуется отправить в южные штаты 6 тыс. сотрудников недавно сформированной военной полиции, а также расширить действие программы под названием «Остаться в Мексике», согласно которой соискатели убежища в США будут дожидаться удовлетворения своих запросов в этой стране, где им будут предоставлены программы трудоустройства и социальные услуги на время ожидания.

Помимо прочего, АМЛО вновь поддержал планы по вливанию миллионов долларов в развитие Центральной Америки, чтобы в корне устранить причину эмиграции из наиболее бедных, коррумпированных стран с высоким уровнем насилия в Южном полушарии.

Как сообщает издание, охрана мексиканских границ была усилена ещё до подписания соглашения с США. Так, караван мигрантов недавно был остановлен пограничными службами и войсками спустя всего день после пересечения границы. Кроме того, были задержаны два члена правозащитного коллектива Pueblo Sin Frontera, занимающегося сопровождением мигрантов, а также заморожены счета 26 лиц, обвиняемых в финансировании караванов. Поддержка мигрантов в штатах, где караванам прежде оказывали тёплый приём, также снижается, замечает газета.