Handelsblatt предрёк передел мира между Европой, США и Китаем

С окончанием холодной войны и распадом социалистического лагеря в мире наступила эпоха нестабильности, пишет Handelsblatt. Тенденцию усугубляют лидерские амбиции КНР и изоляционизм США. По мнению издания, ситуацию может исправить появление сильной объединённой Европы, способной заполнить «пустоты», оставленные Вашингтоном.

В годы холодной войны большая часть мира была поделена на два примерно равных по военной силе блока, во главе которых стояли, соответственно, США и СССР, пишет Handelsblatt: их взаимное ядерное запугивание было столь убедительным, что геополитическая обстановка в мире, в целом, оставалась стабильной.

Однако с развалом восточного блока, стабильность превратилась в нестабильность, когда на смену старой биполярной системе пришли США в роли единственной супердержавы и «мирового жандарма». При этом уже почти десять лет лидерскую роль оспаривает экономически усилившийся Китай. Рост влияния Пекина приводит к тому, что старые властные структуры выходят из равновесия.

По мнению Handelsblatt, проблема также заключается в том, что при Дональде Трампе США вновь начали возвращаться к политике изоляционизма, что также способствует дестабилизации мирового порядка. «Пустоты», оставляемые США, заполняются другими державами, имеющими экстерриториальные интересы, такими как Турция, Иран и Россия.

Кроме того, ООН, целью которой является стимулирование сотрудничества между государствами для решения международных проблем, редко оказывается способна достичь серьёзных успехов, считает издание. По мнению Handelsblatt, это, в первую очередь, объясняется правом вето пяти постоянных членов Совбеза ООН, за счёт которого легко предотвратить международную кооперацию.

Положение могло бы поправиться, если бы европейские государства стали бы противовесом США и КНР, отмечает издание. По отдельности Германия и другие страны Европы не способны заполнить «пустоты» в мировой политике, поэтому Старый Свет должен стремиться к дальнейшей интеграции, продолжению продвижения евро в качестве мировой валюты и созданию собственной армии.

В подобном «триполярном» мире с примерно равными блоками в лице США, КНР и Европы геополитические проблемы могут решаться быстрее и эффективнее, считает издание. Европейские государства не должны принижать свою роль на мировой арене, а их политический вызов должен заключаться в том, чтобы сравняться по влиянию с США и КНР.