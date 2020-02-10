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Депутат бундестага: Европу ждёт тяжёлый год, если не сторониться России и Китая

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Европа не справится с «вызовами 2020 года», если она не укрепит доверительные отношения с США, предупреждает в статье для Die Welt координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. «Мы должны дать отчётливо понять, где мы стоим: не где-то между США и такими антидемократическими и антизападными странами, как Китай и Россия, а с западными партнёрами и ценностями», — призвал депутат бундестага.
Депутат бундестага: Европу ждёт тяжёлый год, если не сторониться России и Китая
Reuters

Германии и Европе удастся справиться с «вызовами 2020 года» только в том случае, если они укрепят доверительные отношения с Соединёнными Штатами, пишет в статье для немецкой газеты Die Welt координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

«То есть необходимо инвестировать в западные отношения», — призывает депутат бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

При этом, заверяет соратник канцлера Ангелы Меркель по партии, американо-немецкие отношения не так плохи, как о них отзываются в опросах многие жители Германии.

«Мы должны дать отчётливо понять, где мы стоим: не где-то между США и такими антидемократическими и антизападными государствами, как Китай и Россия, а с западными партнёрами и ценностями. То, что многие немцы в опросах считают Китай надёжнее США, — это просто абсурд», — констатирует Байер.

По словам координатора правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству, 2020 год для Соединённых Штатов — «особенный год». Американцам будет не до чего, ведь в ноябре в стране пройдут очередные президентские выборы, поясняет депутат бундестага.

«Мы, однако, не можем себе позволить просто сидеть и наблюдать за внутриполитическими изменениями по ту сторону Атлантики. Мы должны инвестировать в американо-немецкие отношения. Это означает, что мы должны чаще разговаривать — причём и в Европе тоже. Например, визит Дональда Трампа в Германию в ближайшем будущем помог бы устранить целый ряд разногласий», — подчёркивает Петер Байер.

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