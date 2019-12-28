Прогноз от Times: Китай, Россия и Турция «проедутся бульдозером» по международному порядку
В 2010-х годах международный порядок испытал на себе мощное воздействие со стороны автократов. Как пишет издание The Times в своей редакционной статье, в наступающем году патриархальные авторитарные лидеры, вероятно, снова будут играть ведущую роль, и это означает, что лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку.
Как отмечает издание, четверть века с 1990-го по 2015 год стала самой демократической в истории человечества. Конец холодной войны позволил бывшим советским республикам и государствам Центральной Европы перейти к самоуправлению. В результате переговоров в Южной Африке был ликвидирован апартеид. Западные страны, в первую очередь Соединённые Штаты, продвигали идею перехода к демократии. Турцию Эрдогана рассматривали как мягкую модель того, как можно ослабить политический ислам. Казалось, что у Си была масса хороших идей касательно модернизации и глобального сотрудничества. В течение нескольких лет при администрации Обамы казалось, что в вопросе ядерного разоружения можно достичь реального прогресса.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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