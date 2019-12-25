Экс-глава МИД Франции: антироссийская политика ничего не даст Европе

Можно любить или не любить Владимира Путина, однако необходимо понять, какие отношения Европа хочет строить с Россией, и только ли США имеют право на их пересмотр, считает бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин. Как пишет он в статье для Le Nouvel Observateur, антироссийская волна, которая опирается на откровенно чёрно-белые взгляды, ничего не даст Европе, которая заинтересована в нормализации отношений с Россией.

Владимир Путин стал для Запада очень удобным пугалом. Как пишет бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, один из главных советников Михаила Горбачёва Георгий Арбатов предупреждал американцев: «Мы сделаем с вами нечто страшное — лишим вас врага». Однако Запад не позволил себя провести, и Россия так и осталась для него главным врагом.

Но антироссийская волна, продолжает дипломат в статье для Le Nouvel Observateur, опирается на откровенно чёрно-белые взгляды. Сегодня уже никто не вспоминает, что Владимир Путин на протяжении двух первых сроков, как и бывший президент Дмитрий Медведев, был открыт к Западу и даже проявил солидарность после событий 11 сентября. Также не говорят и о последствиях экономической шоковой терапии, которая была навязана России в ельцинские годы через американских советников в правительстве Гайдара или о последствиях расширения НАТО.

«Я не пытаюсь сгладить поведение России или приуменьшить необходимые меры предосторожности. Но даже если предположить, что у нас есть основания продолжать санкции и критику России во имя сохранения «ценностей», что всё это нам даёт? Почему мы заинтересованы в том, чтобы отношения с Россией были хуже и тревожнее, чем с СССР на протяжении последних 20 лет холодной войны (хотя Советский Союз был куда опаснее и настроен более воинственно)?» — пишет Ведрин.

По его мнению, у данного упрямства есть простое объяснение: в холодной войне Запад победил, а Россия проиграла, поэтому она должна была стать чем-то вроде скандинавских социал-демократов и никому не мешать.

«Мы злимся на них за то, что они остались русскими, но в то же время по-своему европейцами! А на Путина — не потому, что он так уж опасен и Россия так уж сильна, а потому, что он слишком дерзкий! Он посмел заявить, что наши ценности отжили своё, а наши демократии неэффективны», — отмечает французский дипломат.

Как заключает Юбер Ведрин, из этого и исходит мысль о том, что Запад в принципе не может иметь дел с Путиным. Отсюда выходит «воинственное морализаторство, дух крестовых походов, постоянная позиционная война и безразличие к сближению России с Китаем».

«Дело не в том, чтобы любить российский режим или Путина и перестать призывать россиян к большей демократии, а в том, что необходимо осознать, какие отношения нам нужны с этим великим соседом, и разобраться в том, имеют ли только США право на их пересмотр. Чёрно-белые взгляды, к которым нас постоянно так тянет, ничего не дадут. Это верно для всей внешней политики: в наших же интересах отойти от духа крестовых походов, в который вновь погрузился Запад после распада СССР. В первую очередь это касается наших отношений с Россией», — подводит итог Юбер Ведрин.