Le Nouvel Observateur Оригинал

Экс-глава МИД Франции: антироссийская политика ничего не даст Европе

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Можно любить или не любить Владимира Путина, однако необходимо понять, какие отношения Европа хочет строить с Россией, и только ли США имеют право на их пересмотр, считает бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин. Как пишет он в статье для Le Nouvel Observateur, антироссийская волна, которая опирается на откровенно чёрно-белые взгляды, ничего не даст Европе, которая заинтересована в нормализации отношений с Россией.
Экс-глава МИД Франции: антироссийская политика ничего не даст Европе
Reuters

Владимир Путин стал для Запада очень удобным пугалом. Как пишет бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, один из главных советников Михаила Горбачёва Георгий Арбатов предупреждал американцев: «Мы сделаем с вами нечто страшное — лишим вас врага». Однако Запад не позволил себя провести, и Россия так и осталась для него главным врагом. 

Но антироссийская волна, продолжает дипломат в статье для Le Nouvel Observateur, опирается на откровенно чёрно-белые взгляды. Сегодня уже никто не вспоминает, что Владимир Путин на протяжении двух первых сроков, как и бывший президент Дмитрий Медведев, был открыт к Западу и даже проявил солидарность после событий 11 сентября. Также не говорят и о последствиях экономической шоковой терапии, которая была навязана России в ельцинские годы через американских советников в правительстве Гайдара или о последствиях расширения НАТО.

«Я не пытаюсь сгладить поведение России или приуменьшить необходимые меры предосторожности. Но даже если предположить, что у нас есть основания продолжать санкции и критику России во имя сохранения «ценностей», что всё это нам даёт? Почему мы заинтересованы в том, чтобы отношения с Россией были хуже и тревожнее, чем с СССР на протяжении последних 20 лет холодной войны (хотя Советский Союз был куда опаснее и настроен более воинственно)?» — пишет Ведрин.
 
По его мнению, у данного упрямства есть простое объяснение: в холодной войне Запад победил, а Россия проиграла, поэтому она должна была стать чем-то вроде скандинавских социал-демократов и никому не мешать. 
 
«Мы злимся на них за то, что они остались русскими, но в то же время по-своему европейцами! А на Путина — не потому, что он так уж опасен и Россия так уж сильна, а потому, что он слишком дерзкий! Он посмел заявить, что наши ценности отжили своё, а наши демократии неэффективны», — отмечает французский дипломат.
 
Как заключает Юбер Ведрин, из этого и исходит мысль о том, что Запад в принципе не может иметь дел с Путиным. Отсюда выходит «воинственное морализаторство, дух крестовых походов, постоянная позиционная война и безразличие к сближению России с Китаем». 
 
«Дело не в том, чтобы любить российский режим или Путина и перестать призывать россиян к большей демократии, а в том, что необходимо осознать, какие отношения нам нужны с этим великим соседом, и разобраться в том, имеют ли только США право на их пересмотр. Чёрно-белые взгляды, к которым нас постоянно так тянет, ничего не дадут. Это верно для всей внешней политики: в наших же интересах отойти от духа крестовых походов, в который вновь погрузился Запад после распада СССР. В первую очередь это касается наших отношений с Россией», — подводит итог Юбер Ведрин.
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