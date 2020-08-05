Guardian: «главная движущая сила» — число эмигрировавших в ЕС британцев выросло на 30% после референдума по брекситу

Брексит вызвал отток британских граждан в страны ЕС в масштабах, сравнимых с результатами крупного экономического или политического кризиса, передаёт The Guardian со ссылкой на исследование Оксфордского университета и группы BerlinResearch Partnership. Число британцев, решивших получить двойное гражданство одной из европейских стран, возросло на 500%.

Число британцев, решивших эмигрировать в ЕС, выросло на 30% после референдума о брексите, причём половина из тех, кто получил гражданство другой страны союза приняли решение уехать в первые три месяца после голосования, сообщает The Guardian.

Исследование, проведённое Оксфордским университетом и группой BerlinResearch Partnership, показало, что миграция из Великобритании в страны ЕС с 2008 года по 2015 год составляла в среднем 56 832 человека в год. Однако после референдума в 2016 году и вплоть до 2018 года число покинувших Великобританию выросло до 73 642 человек в год.

При этом число британцев, решивших не только покинуть страну, но и получить двойное гражданство одного из государств ЕС возросло на 500%. А принять гражданство Германии после референдума и вовсе решили на 2000% больше жителей Великобритании, а именно 31 600 человек.

По словам одного из авторов исследования Даниэля Ауэра, брексит вызвал отток граждан из Соединённого Королевства в страны Евросоюза в таких масштабах, которые обычно можно ожидать только в результате «крупного экономического или политического кризиса».

Кроме того, исследователи сочли, что после референдума британцы стали принимать решение о переезде более «импульсивно и спонтанно», уделяя меньше времени его обдумыванию.

Как отмечает соавтор исследования Дэниэл Тетлоу, именно выход Великобритании из ЕС является «главной движущей силой» при принятии решения, британцы пытаются «защитить себя от некоторых из самых негативных последствий брексита».

Самым популярным выбором оказалась Испания, где в настоящий момент проживает примерно 380 тыс. британских граждан. Так как в стране не была обязательна регистрация, множество британцев жили там, не будучи включёнными в официальные данные по испанской иммиграции. В среднем с 2008-го по 2015 год в стране регистрировались около 2300 человек в год. Однако после референдума эта цифра возросла в пять раз — всего за два года с 2016-го по 2018 год в Испании зарегистрировались 21 250 граждан Великобритании.

Второй по популярности страной для британских граждан стала Франция, которая также не требует регистрации мигрантов из стран ЕС. В связи с этим в период с 2008-го по 2015 год там регистрировались немногим более 500 человек в год. После референдума это число выросло в десять раз.

Ожидается, что двойное гражданство в Германии к концу 2020 года будут иметь примерно половина от 120 тыс. британцев, проживающих там.

«Мы наблюдаем новый феномен социальной миграции и переосмысление того, что значит быть британцем и европейцем. В 2019 году число британцев, получивших немецкое гражданство сравнялось с количеством турок. Они намного обогнали поляков, румын, иракцев или сирийцев», — приводит издание слова Тетлоу.

The Guardian напоминает, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, подписанное в январе, закрепляет права на проживание, работу и социальные права граждан ЕС в Великобритании и британцев в остальных странах блока. Тем не менее договор не гарантирует право на свободное передвижение британских мигрантов, ограничивая перспективы будущего трудоустройства и проживания в других европейских странах.