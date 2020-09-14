Times: «На кону ваш авторитет» — ЕС предостерёг Лондон от изменений сделки по брекситу

Брюссель осудил попытки правительства Бориса Джонсона принять законопроект о внутреннем рынке, который противоречит достигнутым договорённостям по брекситу. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, если Британия будет следовать намеченным курсом, то её подпись на всех официальных документах обесценится, пишет The Times.

«Международный авторитет» Великобритании во внешней политике, торговле и финансах окажется под угрозой, если правительство нарушит договор о брексите. С таким предупреждением выступили в Европейском союзе, пишет The Times.

Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонную беседу с премьер-министром Ирландии Микалом Мартином. Они обсуждали ответ ЕС на спорный британский законопроект о внутреннем рынке.

«Международное право и соглашения должны уважаться», — заявил Мартин после звонка. Мишель предупредил, что если Лондон откажется от элементов североирландского протокола в договоре по брекситу, то «подпись» Соединённого Королевства на всех документах — от торговых соглашений до казначейских облигаций — обесценится.

«Британскому правительству пора взять на себя ответственность, — написал европейский чиновник Twitter. — На кону находится международное доверие к подписи Великобритании».

Это предупреждение перекликается с мнением бывших британских премьер-министров Тони Блэра и Джона Мейджора. В своей недавней колонке для The Sunday Times они предположили, что планы правительства Бориса Джонсона по брекситу грозят нарушить мир в Северной Ирландии, затруднят заключение торговых сделок и подорвут доверие к Соединённому Королевству.

В интервью BBC министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что спор нанёс ущерб торговым переговорам между Лондоном и европейским блоком. На его взгляд, эти препирательства могут привести к сделке, которая окажется хуже предыдущей. При условии, что о ней вообще удастся договориться на грядущих в этом месяце переговорах.

«Британское правительство ведёт себя экстраординарно, и британцы должны знать об этом. Ведь за пределами Великобритании её репутации как надежного партнёра в переговорах наносится ущерб», — сказал Ковни.

Правительство Джонсона рассчитывало на то, что спор вызовет у европейских лидеров достаточно сильную реакцию, чтобы заставить их «дрогнуть» в зашедших в тупик переговорах по торговле и безопасности. Но Франция разрушила эти надежды, отмечает издание.

В своей статье для Le Parisien министр по европейским делам и протеже президента Макрона Клеман Бон утверждает, что завершение транзитного периода брексита без заключения сделки не станет «плохой новостью» для ЕС. «Мы готовимся к этому», — пишет он.

Он опроверг версию британских властей о том, что их конфронтационная тактика вывела ЕС из равновесия и вынудит его лидеров вмешаться в переговоры. «Что касается европейской стороны, то мы всегда были спокойными, решительными и, прежде всего, очень твёрдыми и сплочёнными, — подчёркивает Бон. — Если британцы считают, что могут многократно нарушить контракт и тем самым посеять раскол в Европе, то они ошибаются».

Между тем представители британского правительства, включая Дэвида Фроста, главного переговорщика Бориса Джонсона, убеждены, что их стратегия противостояния и провоцирования ЕС по североирландскому протоколу, который входит в договор о брексите, работает.

Фрост заверял Джонсона, что лидеров ЕС, которые особо не интересовались выходом страны из блока с прошлого года, начинает серьёзно заботить происходящее. По его словам, законопроект о внутреннем рынке призван отрезвить блок и уже привлёк внимание европейских правительств, которые понимают, что будет поставлено на карту, если переговоры потерпят неудачу.

Однако стратегия Лондона может оказаться ошибочной. Ведь большинство европейских столиц уверены: британское правительство блефует и не посмеет отступить от договора по брекситу, заключает The Times.