DT: «времени мало» — Лондон призвал Брюссель отказаться от нереалистичных амбиций ради сделки по брекситу

В Великобритании довольно позитивно оценивают свои шансы заключить соглашение с ЕС до окончания переходного периода, пишет The Daily Telegraph. При этом вопросы доступа европейских рыболовов в британские воды и поддержание равных условий для бизнеса остаются основным камнем преткновения.
Главный переговорщик Великобритании по брекситу Дэвид Фрост призвал ЕС «реальнее» смотреть на возможные уступки Лондона ради заключения торговой сделки, сообщает The Daily Telegraph.
В преддверии девятого раунда переговоров, который может стать заключительным перед совершенно секретным обсуждением финальных деталей соглашения, Фрост подчеркнул, что между Лондоном и Брюсселем наметился прогресс.
Британский переговорщик назвал последние несколько недель неофициальных переговоров с коллегой из ЕС Мишелем Барнье «относительно позитивными», предположив, что Брюссель всё же отказался от некоторых «нереалистичных амбиций».
«Заключение соглашения всё ещё очень возможно, но в то же время не гарантированно. Последние две недели неофициальных переговоров были относительно позитивными, но многое ещё предстоит сделать, а времени остаётся мало», — заявил Фрост.
Глава британской делегации всё же упрекнул ЕС в том, что, хотя страна с самого начала настаивала на том, что стремится к «стандартному соглашению о свободной торговле», подобному договору с Канадой, союз продолжает настаивать на положениях, которые не соответствуют статусу Великобритании как независимого государства.
Тем не менее Фрост надеется на то, что Евросоюз «продолжит сокращать свои нереалистичные амбиции» и начнут «работать над более реалистичными позициями» в ходе завершающего этапа переговоров на следующей неделе, что позволит сторонам прийти к соглашению.
Вместе с тем источники The Daily Telegraph в британском правительстве утверждают, что по требованию Барнье стороны приостановили обсуждение менее спорных вопросов, сосредоточившись на областях, вызывающих наибольшие разногласия. Как напоминает издание, основные разногласия сторон вызывают вопросы доступа европейских рыболовов в британские воды и поддержание равных условий для британского и европейского бизнеса.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в среднем весе новозеландца Исраэля Адесаньи над бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 253 в Абу-Даби.
Гоночная дирекция Гран-при России приняла решение не возобновлять вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи после серьёзной аварии с участием Луки Гьотто из HitechGP и Джека Эйткена из Campos Racing на седьмом повороте.
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин заявил, что не согласен с мнением, согласно которому российский голкипер команды Антон Худобин не очень удачно играл в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В сети появилось видео реакции польского бойца смешанного стиля Яна Блаховича на свою победу в поединке с американцем Домиником Рейесом за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе.
Президент Бразилии Жаир Болсонару поздравил Пауло Косту с завоеванием пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе ещё до старта титульного поединка с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
В России за сутки умерли 99 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 324 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В России за сутки выявили 7867 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 151 438. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось отдать 26 результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.