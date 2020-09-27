DT: «времени мало» — Лондон призвал Брюссель отказаться от нереалистичных амбиций ради сделки по брекситу

03:00 Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Мэддисон Инглис из Австралии в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

03:00 «Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Вагнера Давид Вагнер уволен с поста главного тренера немецкого футбольного клуба «Шальке».

03:00 Глава Евросовета призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил серьёзную обеспокоенность в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе и призвал прекратить военные действия.

03:00 Число пострадавших при обрушении в Ступине возросло до 51 Число пострадавших в результате обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине Московской области возросло до 51.

03:00 Опубликовано видео аварии, из-за которой была прервана гонка «Формулы-2» в Сочи В сети появилось видео серьёзной аварии с участием Луки Гьотто из HitechGP и Джека Эйткена из Campos Racing на седьмом повороте во время второй гонки этапа «Формулы-2» в Сочи.

03:00 Президент Азербайджана провёл заседание Совбеза Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл заседание Совбеза страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

03:00 В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек В ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Калининградской области погибли шесть человек.

03:00 Тим включил себя и Медведева в число претендентов на победу на «Ролан Гаррос» Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о фаворитах предстоящего турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

03:00 Лавров призвал к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьёзной озабоченности в связи с боевыми действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

03:00 Синоптик пообещал «реинкарнацию» бабьего лета после «антракта» Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается похолодание, но во вторник, 29 сентября, бабье лето вернётся.

03:00 Вердаско: на «Ролан Гаррос» согласились перепроверять тесты на COVID-19, но не мой Испанский теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на коронавирус, раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.

03:00 Минпросвещения сообщило о ситуации с дистанционным обучением в школах В России на сегодняшний день на дистанционное обучение переведено около 95 школ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко.

03:00 Глава UFC назвал доминированием года победу Адесаньи над Костой Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в среднем весе новозеландца Исраэля Адесаньи над бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 253 в Абу-Даби.

03:00 Турция заявила о поддержке Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте Министерство иностранных дел Турции заявило, что поддерживает Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте.

03:00 Вторую гонку «Формулы-2» в Сочи не возобновили после аварии Гоночная дирекция Гран-при России приняла решение не возобновлять вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи после серьёзной аварии с участием Луки Гьотто из HitechGP и Джека Эйткена из Campos Racing на седьмом повороте.

03:00 МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске МВД Белоруссии сообщило, что в Минске 27 сентября будет ограничено движение транспорта во избежание «чрезвычайных происшествий».

03:00 Число пострадавших при обрушении в Ступине возросло до 39 Число пострадавших в результате обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине Московской области возросло до 39.

03:00 Гонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии Вторая гонка этапа «Формулы-2» в Сочи была прервана красными флагами из-за аварии, участниками которой стали пилот HitechGP Лука Гьотто и Джек Эйткен из Campos Racing.

03:00 Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

03:00 Теннисист Медведев считает, что грунтовое покрытие делает его более уязвимым Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру на грунте перед турниром Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

03:00 СК начал проверку после обрушения перехода в Подмосковье Следственный комитет организовал проверку по факту обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

03:00 Глава UFC раскритиковал Макгрегора за публикацию их личной переписки Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подверг критике бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора за публикацию их личной переписки.

03:00 В ОДКБ оценили обострение ситуации в нагорнокарабахском конфликте Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

03:00 Хоккеист «Далласа»: не согласен, что Худобин не очень хорошо играл в серии с «Тампой» Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин заявил, что не согласен с мнением, согласно которому российский голкипер команды Антон Худобин не очень удачно играл в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

03:00 На Украине выявили 3130 новых случаев коронавируса за сутки На Украине выявили 3130 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусом — 198 634.

03:00 Опубликовано видео реакции Блаховича на завоевание титула чемпиона UFC В сети появилось видео реакции польского бойца смешанного стиля Яна Блаховича на свою победу в поединке с американцем Домиником Рейесом за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе.

03:00 Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

03:00 Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале октября Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

03:00 В Подмосковье число пострадавших при обрушении возросло до 30 В Московской области число пострадавших в результате обрушения надземного перехода на предприятии в районе Ступина увеличилось до 30. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

03:00 Президент Бразилии поздравил бойца UFC Косту с чемпионством, хотя тот проиграл Президент Бразилии Жаир Болсонару поздравил Пауло Косту с завоеванием пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе ещё до старта титульного поединка с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

03:00 В Москве зафиксировано более 2 тысяч случаев COVID-19 за сутки В Москве зафиксировано более 2 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

03:00 В Нагорном Карабахе объявили военное положение Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил в Карабахе военное положение.

03:00 За сутки в России умерли 99 пациентов с коронавирусом В России за сутки умерли 99 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 324 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

03:00 В России вылечились от коронавируса ещё 3068 пациентов В России за сутки выписали 3068 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 943 218. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

03:00 Экс-голкипер клуба КХЛ «Сибирь» Орехов погиб в автокатастрофе Российский голкипер Вадим Орехов, который ранее выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь», погиб в ДТП в возрасте 25 лет.

03:00 В России за сутки выявили 7867 случаев коронавируса В России за сутки выявили 7867 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 151 438. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

03:00 Тренер «Далласа» об игре Худобина в матче с «Тампой»: просто фантастика Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру российского голкипера команды Антона Худобина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

03:00 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Афона Несколько землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 5,3, произошло недалеко рядом с горой Афон у побережья Греции.

03:00 Число пострадавших при обрушении в Подмосковье возросло до 13 Число пострадавших в результате обрушения пешеходного перехода на территории предприятия в промышленной зоне в Ступине Московской области возросло до 13.

03:00 Болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска умерла Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась.

03:00 Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству отражённых бросков за один розыгрыш Кубка Стэнли.

03:00 Более 45,1 млн тестов на коронавирус проведено в России Более 45,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

03:00 Кучеров стал вторым игроком с 2000 года после Малкина по очкам в одном плей-офф НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым игроком с 2000 года по количеству набранных очков в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Худобин стал пятым вратарём в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин стал пятым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось сделать 700 сейвов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

03:00 В Подмосковье шесть человек пострадали при обрушении перехода В Московской области на территории промышленной зоны в районе Ступина обрушился надземный пешеходный переход, пострадали шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

03:00 Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по числу ассистов за один плей-офф НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось отдать 26 результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

03:00 Собянин назвал дату начала отопительного сезона в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принято решение о досрочном начале отопительного сезона — с понедельника, 28 сентября.

03:00 ГСЧС сообщила о завершении работ на месте крушения Ан-26 под Харьковом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области.

03:00 Кучеров вышел на второе место по очкам в одном плей-офф НХЛ среди россиян Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место по количеству набранных очков в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.