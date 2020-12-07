Times: кабинет министров Великобритании поддержал Джонсона по вопросу брексита без сделки

Тринадцать британских министров, в том числе те, кто голосовал за дальнейшее членство Британии в ЕС, заявили, что поддержат брексит без сделки, если премьер Борис Джонсон сочтёт этот шаг необходимым, пишет The Times. Между тем Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпринять ещё одну попытку спасти сделку.

Британский кабинет министров поддержал премьера Бориса Джонсона в вопросе выхода Соединённого Королевства из состава ЕС без заключения сделки с Брюсселем, пишет The Times.



В частности, тринадцать министров, в том числе восемь, которые выступали против брексита, подтвердили, что они поддержат выход из Европейского союза без соглашения, если Брюссель не пойдёт на уступки и Джонсон сочтёт подобный шаг необходимым.



«Просто сделайте это, — сказал один министров, голосовавших в своё время за дальнейшее членство Британии в ЕС. — Премьер-министр должен делать то, что лучше всего. У него полная, на 100% прочная поддержка со стороны кабинета».



Джонсон уже заявил Евросоюзу, что у Британии должна быть «свобода» устанавливать свои собственные правила.



По имеющейся информации, произошло это в ходе недавней беседы премьер-министра Великобритании с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Оба лидера признали, что переговоры «полностью застопорились». Кроме того, они сошлись на мнении, что соглашение между Британией и ЕС невозможно без подвижек по трём ключевым пунктам: квоты на вылов рыбы, нормативные положения и вопросы управления.



Между тем Джонсон и фон дер Ляйен договорились предпринять ещё одну попытку «спасти сделку» между Лондоном и Брюсселем.



Британский источник, близкий к переговорам, комментируя ситуацию, заявил: «Это последний бросок кости. Должна быть заключена справедливая сделка, которая будет работать для обеих сторон, но это произойдёт только в том случае, если ЕС будет готов уважать фундаментальные принципы суверенитета и контроля».