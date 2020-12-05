Times: Франция пригрозила наложить вето на соглашение между ЕС и Британией

Французские власти грозят наложить вето на договор между Британией и Евросоюзом в том случае, если он не будет отвечать интересам Парижа, пишет The Times. Это заявление со стороны Франции, как отмечает издание, лишает главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье пространства для поиска компромисса.

Франция грозит наложит вето на заключаемое в рамках брексита соглашение по торговле, безопасности и рыболовству между Британией и Евросоюзом в том случае, если этот документ не будет отвечать интересам Парижа, пишет The Times со ссылкой на заявление французского министра.



Жёсткая линия со стороны Франции, которую в этом вопросе поддерживают ещё пять стран, создаёт новые препятствия на переговорах по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем, лишая ведущего переговорщика ЕС Мишеля Барнье политического пространства для поиска компромисса, отмечается в статье.



Французский министр по делам Европы Клеман Бон, который близок к президенту Эммануэлю Макрону и выступает от его имени, открыто заявил о возможном наложении вето на сделку по брекситу, что является необычным шагом на нынешнем «деликатном этапе».



«Если будет неудачная сделка, которая, как мы считаем, не соответствует нашим интересам, то мы будем выступать против неё, — подчеркнул Бон. — Да, у каждой страны есть право вето, так что это возможно. Франция, как и все её партнёры, имеет право вето. Конечно, мы должны сами дать оценку этой сделке, это нормально. Это наш долг перед французским народом, это наш долг перед рыбаками и другими секторами нашей экономики».



Его комментарии подтверждают опасения британского правительства относительно того, что Европейский Союз в последний момент может изменить свою позицию на переговорах, ставя под угрозу неизбежное соглашение.



Источники в правительстве Британии сообщили, что главный переговорщик ЕС Барнье недавно уже призвал Лондон к дальнейшим уступкам в отношении правил субсидирования после брексита, пишет The Times.