Independent: Барнье предупредил о коротком «жёстком брексите» — даже если сделка состоится

Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье предупредил, что Великобритания может оказаться в условиях «жёсткого брексита», даже если Лондону и Брюсселю удастся заключить сделку по торговле и безопасности до окончания года, пишет The Independent.

Как отмечает издание, соответствующее заявление Барнье сделал на фоне отсутствия прогресса в ходе переговоров, после того как в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились об их продлении после истечения крайнего срока.

«Переговоры остаются сложными, и в последние дни мы не добились значительного прогресса, несмотря на усилия Великобритании привнести энергию и идеи в этот процесс», — заявил британский источник издания, знакомый с ходом переговоров.

В понедельник вечером, всего за 17 дней до окончания переходного периода, Барнье отметил, что намерен действовать «с терпением, спокойствием и уважением до самого конца». При этом, по его словам, конец наступит тогда, когда стороны «достигнут соглашения как о честной и свободной конкуренции, так и, во-вторых, о взаимном доступе к воде и рынкам».

Главный переговорщик также предупредил об угрозе того, что парламенты ЕС и Великобритании могут не успеть ратифицировать соглашение, до того как страна покинет единый рынок и Таможенный союз в 11 часов вечера 31 декабря. Дело в том, что даже для его ратификации на «временной» основе необходимы перевод текста документа на 23 языка, согласование правовой основы и решение Европейского совета.

Ожидается, что сторонам не удастся избежать последствий «жёсткого брексита», в случае если переговоры между Лондоном и Брюсселем продлятся до Рождества и после него.

Это означает, что с 1 января на короткий период до ратификации соглашения в портах в проливе Ла-Манш воцарится хаос. Кроме того, стороны понесут экономический ущерб в связи с началом действия пошлин на экспортную и импортную торговлю по правилам Всемирной торговой организации.

В свою очередь, в британском правительстве отказались назвать какой-либо новый крайний срок для завершения переговоров, однако подтвердили, что для вступления любой сделки в силу потребуется ратификация парламента. По словам официального представителя Джонсона, премьер уверен в том, что у него будет время «сделать всё необходимое в парламенте».

В преддверии возобновления переговоров Барнье всё же призвал дать им «все шансы на успех», напомнив, что подобные всеобъемлющие соглашения никогда прежде не обсуждались «так прозрачно и в столь сжатые сроки», пишет The Independent.