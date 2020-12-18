Sky News: европейские поставщики готовятся к брекситу «будто к урагану»

Европейские поставщики сельхозпродукции в панике — уже 1 января Соединённое Королевство окончательно выйдет из состава ЕС, а они до сих пор вынуждены действовать «вслепую» в связи с отсутствием внятных договорённостей между Лондоном и Брюсселем, передаёт Sky News. По данным канала, часть компаний решила переправить через Ла-Манш побольше товара «впрок», что уже создало большую нагрузку на логистику — однако в случае «жёсткого» брексита без торгового соглашения обстановка станет ещё более напряжённой.

В этой голландской компании взвешивают, упаковывают и грузят свежие овощи и фрукты, которые вскоре отправят в Великобританию. Большая часть товара предназначена Лондону и его окрестностям.

Поставки этих продуктов идут в Соединённое Королевство круглый год. Среди водителей, которые их доставляют, — Джеффри Попма. Он уже много лет работает внутри этой хорошо налаженной логистической машины по доставке продуктов через Ла-Манш, однако всё же опасается, что первого января начнётся хаос.

ДЖЕФФРИ ПОПМА, водитель, ABC Logistics: Долгое ожидание, очереди в портах — вот главные заботы для водителей, ведь они влияют на то, сколько времени занимает доставка.

Время — деньги, и, как предупреждают некоторые, даже в том случае, если торговое соглашение между Брюсселем и Лондоном будет заключено, подготовка дополнительных документов и новые проверки могут вылиться в серьёзные задержки с поставками. Для того чтобы пересечь Ла-Манш, возможно, даже придётся отряжать по два водителя на машину.

ДИК ДЕ БРАУЕР, главный исполнительный менеджер, компания Scherpenhuizen: Это, наверное, скорее вопрос с точки зрения объёмов...

В офисе крупнейшего голландского экспортёра свежих фруктов и овощей в Великобританию на связь с другим берегом выходят ежедневно. Планы здесь кое-какие строят, но что им предстоит, пока так и не поняли. Единственное, в чём они, по собственным словам, уверены — так это в том, что цены на фрукты и овощи вырастут. Самым дорогим для конечного потребителя вариантом развития событий станет брексит без соглашений.

ДИК ДЕ БРАУЕР: Если будут пошлины, то цены точно вырастут. Это один момент. Товар станет дороже для потребителя. Второй момент — все те документы, которые придётся оформлять.

А кое-кто пытается предстоящие перемены предвосхитить. В крупном бельгийском порту Зебрюгге в последнее время резко усилился транспортный поток: тогда как обычно через порт в сутки проходит 5 тысяч грузовиков, за последнюю неделю бывали дни, когда их приезжало 9 тысяч, — это экспортёры пищевых продуктов пытаются до конца года успеть ввезти в Великобританию товары со сроком хранения подольше.

Поставщики раздосадованы и удручены тем, что им приходится в плане брексита строить планы вслепую — и они говорят об этом прямо.

ТОМ ХАУТЕКИТ, генеральный директор порта Зебрюгге: У меня такое ощущение, что я к урагану готовлюсь. Ведь когда готовишься к урагану, делаешь всё что можешь — заколачиваешь окна, наполняешь мешки песком, — но при этом понятия не имеешь, хватит ли этих мер. Ведь брексит нам переживать никогда раньше не приходилось. Мы сделали что могли, но окажется ли этого достаточно первого января — очень сложно сказать.

Кроме того, в порту опасаются, что из-за перебоев с поставками через французские порты, в случае если Лондон и Брюссель не договорятся по вопросу рыбной ловли, через Зебрюгге поедет ещё больше грузовиков. Понять, что они хотят, нетрудно — «Мы не справимся».

Мишель Клиффорд, Sky News, Нидерланды.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2020 года.