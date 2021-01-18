Guardian: британский малый бизнес опасается за своё будущее после брексита

Владельцы небольших предприятий Великобритании опасаются того, что новые экспортные сборы, появившиеся после брексита, лишат их возможности, поставлять свою продукцию на европейские рынки, пишет The Guardian. Как утверждают британские экспортёры рыбы, премьер-министр Борис Джонсон ввёл их в заблуждение относительно последствий выхода Великобритании из ЕС.

Спустя чуть больше двух недель после окончания переходного периода по брекситу для британских предпринимателей, владельцев как больших, так и малых компаний, ориентированных на экспорт, выход Великобритании из ЕС не принёс ничего, кроме целого ряда серьёзных проблем, сообщает The Guardian.

Так, несмотря на попытки правительства представить ситуацию лучше, чем она есть, британские экспортёры рыбы оказались не в состоянии поставлять товар на европейские рынки из-за задержек на границах. Британские экспортёры рыбы настаивают: премьер-министр Борис Джонсон и его команда ввели их в заблуждение относительно последствий выхода Великобритании из ЕС.

Кроме того, ведущие сети супермаркетов предупреждают правительство о нехватке продовольствия в Северной Ирландии из-за новых пограничных правил и бюрократии. А небольшие британские компании опасаются, что у них нет будущего на европейских рынках из-за целого ряда новых экспортных сборов.

В частности, о проблемах, с которыми столкнулся его бизнес, изданию рассказал владелец небольшой компании Leon Paul Алекс Пол. Компания Пола занимается разработкой и производством оборудования для фехтования, и в ней занято около 50 человек. Наряду с целым рядом других небольших предприятий Leon Paul продаёт свои товары как в Великобритании, так и в ЕС. На протяжении нескольких десятилетий компания пользовалась открытым доступом на свободный рынок Евросоюза.

«Раньше бизнес по отправке заказов напрямую заказчикам в Европе был очень простым. Кладёшь что-то в коробку, отправляешь с курьером — и оно попадает к клиенту через день или два без каких-либо проблем, так же как и отправка в пределах страны», — отметил Пол, почти треть годового оборота компании которого в £7 млн приходится на клиентов в странах Европейского союза.

По словам предпринимателя, они сделали всё возможное, для того чтобы подготовиться к брекситу. Однако после выхода Великобритании из единого рынка и Таможенного союза ЕС компанию Пола — как и других британских экспортёров — ждали новые экспортные сборы, в том числе за дополнительные административные расходы и заполнение перевозчиками таможенных деклараций. По оценкам компании, ежегодно на новые сборы у Leon Paul будет уходить около £160 тыс.

Пол опасается, что небольшие компании не смогут продавать товары клиентам в ЕС, «в частности, осуществление небольших заказов на сумму менее 100 фунтов стерлингов будет совершенно невозможно».

На протяжении последних двух недель предприниматель решает, как покрыть дополнительные расходы. Один из вариантов — арендовать склады для товаров в Европе, однако это сократит масштабы присутствия его бизнеса в Великобритании. «Конечно, мы относительно небольшая компания, но с подобными расходами столкнутся все экспортёры», — приводит The Guardian слова Пола.

Как отмечает издание, правительство также предупреждают о том, что в скором времени из-за бюрократических проволочек, созданных брекситом, всё больше шотландских рыболовецких судов начнут выгружать свой улов в Дании. Подобные опасения вызваны резким падением цен в портах Шотландии из-за трудностей со своевременной продажей рыбы в ЕС. При этом Джонсон заявляет, что осознаёт, что эти проблемы затрагивают целый ряд предприятий, заверяя, что пострадавшим будет предоставлена компенсация.