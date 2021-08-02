Daily Mirror: «отрабатывают глубокое проникновение в Атлантику» — учения российских подлодок встревожили британских аналитиков

Активность ВМФ России в Норвежском море вызывает опасения у военных экспертов в Великобритании. Они утверждают, что российские субмарины проекта «Борей», способные переносить гиперзвуковые ракеты, тренируются погружаться на предельную глубину, чтобы незаметно проникать в Атлантический океан, сообщает Daily Mirror.

Российские ударные субмарины выполняют задачи по «глубокому проникновению». АПЛ проекта «Борей» погружаются на глубину более 500 м, что выше предельных значений, чтобы затем попытаться «войти в Атлантику незамеченными», пишет Daily Mirror.

По утверждению издания, подобные тренировочные операции «Северного флота Владимира Путина» в сопровождении большого количества спасательных судов проводятся в Норвежском море. Оно имеет подходящую максимальную глубину — 4 тыс. м.

Предполагается, что подводная лодка проекта «Борей» может нести на борту новые противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Они способны достигать скорость до 2,7 км/с, и считается, что надёжной защиты от них не существует, отмечает Daily Mirror.

Военные манёвры, которые свидетельствуют о том, что эти ракеты можно разместить на большей глубине, чем предполагалось ранее, встревожили аналитиков. Они опасаются, что Россия «ускоряет подготовку» к потенциальному конфликту.

«Причина этих миссий с погружением на экстремальную глубину ускользает от большинства аналитиков. Но, возможно, за этим стоит стремление получить незаметный доступ к Атлантике», — предположил один из источников издания.

«Россия стремится использовать как можно больше мощи и влияния по всему миру. Особенно это касается Северного флота, который необходим для выхода в Атлантический океан», — добавил собеседник Daily Mirror.

Российские подводные лодки обычно не опускаются ниже отметки в 400—480 м. Их предельная глубина, на которой существует опасность взрыва судна, составляет 900 м, утверждает издание.

«Настроение в российской системе обороны вызывает тревогу уже несколько месяцев. Это особенно проявилось в недавнем наращивании войск недалеко от границы с Украиной», — заявил Daily Mirror военный эксперт Брюс Джонс.

«Этот последний шаг может быть направлен на то, чтобы произвести впечатление на НАТО и просто заставить страны нервничать. Но всё это определённо означает обострение ситуации, и теперь они (российские Вооружённые силы. — ИноТВ), похоже, уделяют особое внимание подводным миссиям», — добавил Джонс.