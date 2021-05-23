Telegraph: министр обороны Британии назвал Россию «угрозой номер один»

В интервью The Daily Telegraph глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес объявил, что Россия является для его страны «враждебной угрозой номер один». Кроме того, он обвинил Москву в том, что её военные корабли и подводные лодки «регулярно наведываются» в британские воды.

В интервью The Daily Telegraph министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Москву «враждебной угрозой номер один». Кроме того, он обвинил Россию в том, что её подводные лодки «кружат вокруг всего побережья» Соединённого Королевства.

Подтверждённых случаев обнаружения не так много. Тем не менее в прошлом году у берегов Великобритании были замечены по крайней мере семь российских военно-морских кораблей и подводная лодка, а в 2020-м — 26 судов и одна субмарина, подчёркивает издание.

По данным The Daily Telegraph, с 2013 года Лондон зафиксировал не менее 150 случаев обнаружения российских кораблей. В результате Королевскому флоту часто приходилось отправлять фрегат или эсминец для перехвата или наблюдения за их перемещениями.

Уоллес первым в правительстве официально признал, что в конце прошлого года в Ирландском море «была обнаружена» российская субмарина проекта 877 «Палтус». По его словам, Великобритания не видела подлодок Москвы там «очень и очень давно». «Возможно, это было впервые», — добавил он.

Министр также раскритиковал российские власти за то, что их «любопытные корабли регулярно наведываются» в британские воды. Он выразил уверенность, что эти суда «проводили ряд операций, направленных против» Соединённого Королевства.

Уоллес давал интервью в тот самый момент, когда новый авианосец Королевского флота «Королева Елизавета» покинул Портсмут и отправился в свой первый дальневосточный рейд. По мнению министра, этот корабль демонстрирует «возвращение» Великобритании в качестве глобальной военной силы, способной проецировать свою мощь на расстоянии в тысячи миль от дома.

«Этот авианосец олицетворяет жёсткую силу, британскую промышленность, британские технические навыки. Он представляет собой коалицию Великобритании с Соединёнными Штатами и британское влияние, — заявил Уоллес. — Этот корабль отправился не в Джерси, а в Японию. Вот что вернулось. Ощущение того, что наше будущее лежит немного дальше Ла-Манша. Мы следуем туда уверенно, но не агрессивно».

Уоллес отверг предположения о том, что во время рейда авианосец не станет проходить между Китаем и Тайванем, чтобы не нервировать Пекин. «Мы идем в Южно-Китайское, Восточно-Китайское и Филиппинское море», — заверил он. — Маршруты туда и обратно могут в любой момент измениться. Так что пока ничего нельзя сказать наверняка».

Разумеется, главная аудитория для этого военного оборудования — враги Британии. И для Уоллеса на первом месте в списке угроз находится Россия, обращает внимание The Daily Telegraph.

«Мы пробовали снизить уровень напряжённости, мы пробовали различные методы, но в настоящий момент до тех пор, пока Россия не изменит своё поведение, будет довольно трудно понять, куда мы собираемся двигаться. Это страна, которая убила кого-то в Солсбери», — подчеркнул Уоллес.