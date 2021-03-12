Times: «поедали заживо» — экипаж американской подлодки пожаловался на клопов

00:12
США не готовы подтвердить участие во встрече по Афганистану в Москве
США не могут подтвердить свое участие в конференции по Афганистану в Москве, которая должна пройти 18 марта, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
00:03
Российская самбистка рассказала, как Мутко помог ей решить проблему с жильём
Российская самбистка Марина Мохнаткина рассказала, как ей помог бывший министр спорта Виталий Мутко.
23:55
Додон заявил о своём желании стать премьер-министром Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Prime TV о том, что в будущем желает занять пост премьер-министра страны.
23:52
РФС совместно с УЕФА и Disney запустил программу футбольных тренировок для девочек
Российский футбольный союз (РФС) совместно с УЕФА и Disney запускает в России проект UEFA Playmakers.
23:44
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве ограничено движение из-за столкновения двух автомобилей, сообщает столичный Департамент транспорта.
23:38
Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
23:31
В КНР провели успешный запуск ракеты нового поколения «Чанчжэн-7А»
В Китае успешно провели запуск ракеты-носителя нового поколения «Чанчжэн-7А», сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
23:28
Шувалов рассказал о роли институтов развития в запуске нового инвестиционного цикла
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что институты развития в России должны играть более активную роль в увеличении объёма инвестиций за счёт принятия на себя большего риска.
23:27
Тихонов — о результатах российских биатлонистов: со всех надо содрать три шкуры
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на результаты российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.
23:16
Глава МИД Украины рассказал о планах по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.
23:03
Иверсен: несправедливо, что у Клебо отобрали золото в лыжном марафоне
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
23:02
Во Франции за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса
Французские медики выявили 27 166 новых случаев заболевания коронавирусом в стране за минувшие сутки, сообщила санитарная служба страны Santé publique.
23:02
Эксперт оценила перспективы программы туристического кешбэка
Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь оценила перспективы программы туристического кешбэка.
22:52
Киевское «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» в плей-офф Лиги Европы
Киевское «Динамо» на своём поле потерпело поражение от испанского «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
22:50
«Аякс» разгромил «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Амстердамский «Аякс» одержал крупную победу над швейцарским «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
22:47
«Милан» и МЮ сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Милан» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
22:44
Террористы совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:31
Байден подписал закон о поддержке экономики США на $1,9 трлн
Президент США Джо Байден подписал документ, касающийся пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объёмом $1,9 трлн.
22:30
Эксперт назвала Турцию самым популярным зарубежным направлением среди россиян
Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова назвала Турцию самым популярным зарубежным направлением среди россиян.
22:29
Легрейд: вроде бы Клебо задел Большунова в лыжном марафоне
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о скандальном эпизоде в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.
22:16
Эксперт дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы
Карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы.
22:15
ЦСКА установил клубный антирекорд в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА установил клубный антирекорд в матче баскетбольной Евролиги.
22:14
Первым компонентом «Спутника V» привили более 385 тысяч российских военных
В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 385 тыс. российских военных.
22:12
Эксперт оценил предложение о четырёхдневной рабочей неделе для женщин
Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий прокомментировал предложение омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.
22:03
ЦСКА проиграл «Олимпии Милан» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА потерпел поражение от итальянской команды «Олимпия Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:02
Вынесен приговор главе Moldindconbank по делу о выводе средств из России
Тверской суд Москвы осудил на десять лет колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, которая причастна к выводу из России более чем 126 млрд рублей.
22:00
Концерт в честь Астора Пьяццоллы пройдёт в Мариинском театре
Концерт в честь Астора Пьяццоллы пройдёт в Мариинском театре 14 марта. Он посвящён 100-летию со дня рождения аргентинского композитора.
21:51
В РФС отреагировали на заявление «Спартака» по жёлтой карточке Жиго
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на просьбу московского «Спартака» разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета по жёлтой карточке защитника красно-белых Самуэля Жиго.
21:50
Число жертв коронавируса в Африке превысило 106 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 106 тыс.
21:49
Найк Борзов рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари»
Музыкант Найк Борзов рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.
21:46
Врач рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19.
21:44
Врач рассказала о влиянии резкого похолодания на здоровье
Заслуженный врач России, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина оценила возможное влияние резкого похолодания на здоровье.
21:39
В Португалии продлили действие режима ЧП из-за пандемии
Парламент Португалии одобрил продление действия режима чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с коронавирусом.
21:39
Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над белорусом Егором Герасимовым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.
21:36
В Калининградской области прошли учения Балтфлота
В Калининградской области состоялись учения корвета «Сообразительный» Балтийского флота.
21:34
Пианист Даниил Трифонов рассказал о творческих планах
Пианист Даниил Трифонов, номинированный на премию «Грэмми», рассказал о творческих планах.
21:31
В Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения
В Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.
21:30
Рамос заявил, что пока у него нет новостей по поводу продления контракта с «Реалом»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о ситуации с продлением контракта с королевским клубом.
21:26
В Греции за сутки выявили более 2500 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 2570 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
21:26
Синоптик оценил прошедшую зиму в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прошедшую зиму в Москве.
21:24
Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Лебедева
Режиссёр Алексей Герман — младший выразил соболезнования в связи со смертью композитора Виктора Лебедева.
21:17
Премьер Чехии высказался против решения МУС о расследовании действий Израиля
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешская сторона считает неудачным решение Международного уголовного суда расследовать действия Израиля на палестинских территориях.
21:17
Йоханнес Бё считает, что Клебо заслужил золото в лыжном марафоне
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальный эпизод в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.
21:13
Учения артиллерии и ракетных частей прошли в ЦВО
Учения артиллерии и ракетных частей прошли в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях.
21:07
Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти
Эксперт в сфере энергетики, редактор сайта geopoliticapetrolera.com Мигель Хаймес оценил ситуацию на рынке нефти.
21:05
Президент Армении снова не подписал указ о назначении нового главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать указ о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба страны. Соответствующий документ ему поступил от армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
21:02
«Спартак» потребовал от РФС объяснить отказ отменить жёлтую карточку Жиго
Московский «Спартак» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой публично разъяснить решение контрольно-дисциплинарного комитета отказать в аннулировании жёлтой карточки защитника красно-белых Самуэля Жиго.
20:57
Эксперт оценил перспективы железнодорожных круизов в России
Юрист, член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов оценил перспективы железнодорожных круизов.
20:56
Эксперт оценил перспективы дедолларизации в России
Экономист Александр Дудчак оценил перспективы дедолларизации в России.
20:53
Концерт в честь французских композиторов пройдёт 14 марта в Москве
Концерт в честь французских композиторов пройдёт 14 марта в Доме-музее Скрябина в Москве.