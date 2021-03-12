Times: «поедали заживо» — экипаж американской подлодки пожаловался на клопов

Экипаж американской подводной лодки USS Connecticut уже год не может справиться с нашествием клопов, пишет The Times. Кровососущие паразиты поселились на койках американских подводников и вынудили их спать в креслах или на полу, что подрывает боеспособность корабля из-за тотального недосыпа команды.

Атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, которые заставили членов экипажа спать в креслах или на полу, сообщает The Times.

По свидетельствам команды корабля, уже год койки кишат паразитами. Подводники настолько устали от укусов, что решили публично пожаловаться на проблему. «Если кто-то не выспался из-за того, что его поедали заживо клопы, он может заснуть за штурвалом и позволить кораблю столкнуться с подводной горой», — предупреждает один из пострадавших.

Как отмечается в статье, ВМС США предприняли шаги по очистке подлодки от паразитов. В течение месяца простоя корабль, в том числе койки, обрабатывали специальными веществами. Тем не менее члены экипажа утверждают, что такие меры только вынудили клопов перебраться в другие части судна.

На подводной лодке USS Connecticut водоизмещением в 9140 тонн единовременно находится команда из 116 человек, которая обычно сменяется каждые полгода, пишет в заключение The Times.