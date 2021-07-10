Daily Telegraph: российская подлодка следила за британским авианосцем в Средиземном море

Во время прохода ударной группы Королевского флота Великобритании через Восточное Средиземноморье за ней следила российская подводная лодка, сообщает The Daily Telegraph. Британское Министерство обороны не подтвердило информацию об этом инциденте, однако подчеркнуло, что для защиты кораблей принимаются «решительные меры».
За авианосной ударной группой Королевского флота Великобритании во время её прохода через Восточное Средиземноморье следила российская подводная лодка, выяснила газета The Daily Telegraph. Для её поисков в небо подняли два вертолёта: с них сбрасывали радиогидроакустические буи, которые при погружении в воду помогают обнаружить субмарину.
По информации британской газеты, инцидент произошёл 27 июня — спустя всего четыре дня после противостояния эсминца HMS Defender и российских кораблей в Чёрном море. Военные считают, что подлодка следила за новым авианосцем HMS Queen Elizabeth и сопровождавшими его кораблями. Как предполагает издание, речь идёт о дизель-электрической подводной лодке российского Черноморского флота класса Kilo. Для её поисков в небо подняли два вертолёта: один с самого авианосца, другой — с сопровождающего корабля. Остаётся неясным, принимали ли участие в этой операции американский эсминец USS The Sullivans и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen, которые входят в состав авианосной ударной группы.
Министерство обороны Великобритании отказалось подтвердить информацию об инциденте, однако заявило, что принимает «решительные меры» для защиты ударной группы. Сейчас, как пишет The Daily Telegraph, британские корабли должны входить в Индийский океан — это следующий этап их первого оперативного развёртывания, которое продлится восемь месяцев в Индийско-Тихоокеанском регионе.
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