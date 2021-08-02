DE: зоозащитники обеспокоены судьбой «российской белухи-шпиона» Хвалдимира

Через два года после обнаружения у берегов Норвегии «российской белухи-шпиона» активисты по защите животных спорят, как обеспечить Хвалдимиру достойные условия жизни. В организации OneWhale полагают, что кита необходимо отправить в заповедник. Однако в Международном обществе охраны китов и дельфинов уверены, что научившемуся самостоятельно добывать пропитание млекопитающему, якобы сбежавшему с российской базы, хорошо и в норвежских фьордах, где он живёт последнее время.

Когда в конце апреля 2019 года у норвежского побережья, в нескольких километрах от самого северного города Европы Хаммерфеста, рыбаки заметили кита, они были весьма озадачены. Дело в том, что, пишет Daily Express, эти пугливые млекопитающие, обитающие в Арктике, редко заходят так далеко на юг и обычно избегают судов и людей. Однако эта особь активно искала контакта с людьми и принимала пищу от рыбаков с лодок.

Рыбаки тогда решили, что кит сбежал из заточения. Однако в Хаммерфесте предположили, что обнаруженная белуха, поселившаяся вблизи города и с удовольствием игравшая с местными жителями, — российский шпион.

Так, сотрудник Дирекции рыбного промысла Норвегии Йорген Ри Виг снял с кита шлейку с пряжкой и оборудованием, на котором стояла метка «Санкт-Петербург». Кроме того, появились факты, указывающие на то, что белуха приплыла из секретного центра подготовки морских млекопитающих, расположенного недалеко от российских Мурманска и Североморска.

Хотя неизвестно, сбежал ли Хвалдимир, получивший кличку от слова «кит» на норвежском (hval) и имени президента России Владимира Путина, из своего загона или во время манёвров в Баренцевом море, спутниковые снимки подтверждают версию о том, что он является секретным агентом.

Предполагается, что кит жил на базе подводных лодок в Оленьей Губе, в устье Кольского залива, где базируется 29-я дивизия подводных лодок Северного флота ВМФ России.

На сделанных в 2019 году спутниковых снимках базы видно несколько круглых загонов для китов, в одном из которых можно отчётливо разглядеть белого кита. Дальнейшее расследование показало, что вблизи Оленьей Губы на отдаленном выступе расположено множество больших загонов с белыми китами. В бухте также находятся небольшие вольеры для морских львов и дельфинов.

По данным Daily Express, объект был построен в период с 2007 по 2010 годы, а новые здания появились там в период с июля 2015 года по июнь 2016-го, что свидетельствует о росте активности. Предполагается, что одновременно на базе содержатся до шести белух.

Отмечается, что дельфинов, морских львов и китов для выполнения различных миссий тренируют ещё с советских времен. В 2016 году стало известно, что Министерство обороны России разместило заказ на пять дельфинов, что заставило сделать предположение о возрождении программы по превращению млекопитающих в шпионов.

Тем не менее в Москве отрицают, что Хвалдимир был российским шпионом или работал под прикрытием. Кто-то даже предположил, что белуху использовали для лечения детей, другие решили, что она из Санкт-Петербурга, штат Флорида.

Использование млекопитающих в подобных целях, отмечает издание, не редкость. Так, ВМС США десятилетиями тренировали дельфинов и морских львов. Животные должны были обнаруживать мины во время войны во Вьетнаме и первой войны в Персидском заливе. На военно-морской базе в Сан-Диего, штат Калифорния, до сих пор содержится около 70 дельфинов и 30 морских львов. Они обучены поиску объектов и патрулированию акватории.

Тем не менее зоозащитники называют подобные программы «жестокими», сравнивая условия содержания млекопитающих в США с тюрьмой Гуантанамо.

За закрытие программ выступает и бывший дрессировщик дельфинов Рик Траут. По его словам, множество дельфинов погибают во время службы, при этом им на смену успешно могли бы прийти современные технологии. Кроме того, Траут утверждает, что в США также работали над созданием «дельфинов-убийц», которым на нос закреплялось взрывное устройство.

Однако, издание полагает, что «Хвалдимир не в восторге от перспективы активной службы». В настоящий момент, восстановившись от травмы, причиной которой, как предполагается, стал пропеллер лодки, он живёт в норвежских фьордах в районе лососёвых ферм и научился сам ловить рыбу.

Впрочем, о судьбе белухи до сих пор идут ожесточённые споры. Кто-то полагает, что ему место в заповеднике, другие — что в его жизни ничего не следует менять. В организации защиты животных OneWhale призвали к сбору средств для создания безопасного убежища и достойных условий жизни для Хвалдимира.

Однако в Международном обществе охраны китов и дельфинов не согласны. В интервью Daily Express сотрудник благотворительной организации Роб Лотт отметил, что последний раз кита видели во фьордах в конце апреля, где он находился последние семь-восемь месяцев.

«Это отдалённый район, он набрал вес, а его травмы, похоже, зажили. Если ему нужна компания людей, там есть местное население. Он слоняется вокруг рыбных ферм и плавучего дока, — заявил Лотт. — В этом году нет никаких признаков лодок или туристов рядом с ним, так что я бы сказал, оставьте его в покое. Похоже, у него всё в порядке».

По словам зоозащитника, организация готова прийти на помощь Хвалдимиру, если она ему потребуется, однако уточнил, что «он умный, он знает, как о себе позаботиться».