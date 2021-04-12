Euronews: олени в Швеции страдают от активности туристов

Туристы в Швеции мешают жить оленям: по словам местных оленеводов, отдыхающие всё чаще занимают пастбища, изначально предназначавшиеся для выпаса животных. Это вызывает недовольство среди саамов, которые традиционно занимаются оленеводством и жалуются, что теперь многие олени пропадают, а телят рождается всё меньше, передаёт Euronews.
Туризм становится серьёзной проблемой для шведских оленеводов: в третьей по площади стране ЕС путешественники и любители спорта на природе всё чаще занимают земли, которые используются как пастбища. Это вызывает недовольство представителей народа саамов в Емтланде.
ЙОНАС КРАЙК, оленевод: Олени не отдыхают. Телят становится всё меньше, многие олени пропадают. Саамская деревня оказалась в конфликте с туристической отраслью. У нас больше прав на эту землю, этой землёй владеет не государство.
Представители туристического бизнеса не хотят отказываться от своих проектов в Емтланде. Этот регион Швеции издавна известен как настоящая мекка летнего отдыха, подчёркивают в Национальном совете по туризму.
МАРИЯ ПЕРССОН, член Национального совета по туризму: Мы работаем здесь с 1885 года. И хотим и дальше проводить здесь наши мероприятия на свежем воздухе в том или ином виде.
Отчасти возникший конфликт объясняют особенностью расселения людей в Швеции: плотность населения в некоторых регионах особенно высока, в то время как значительные территории остаются практически безлюдными.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подверг критике арбитра Кирилла Левникова за эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на ситуацию между голкипером московского «Локомотива» Маринато Гилерме и болельщиками столичного «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом в ходе брифинга рассказал и. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
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