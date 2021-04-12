Euronews: олени в Швеции страдают от активности туристов

00:48 Турецкая прокуратура требует ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтрё Прокуратура Турции требует арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, сообщил адвокат Джеляль Ульген.

00:46 Брагин подвел итоги серии между СКА и ЦСКА в плей-офф КХЛ Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от московского ЦСКА в серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

00:31 В «Спартаке» считают, что арбитр Левников нарушил регламент в ситуации с Сухиной Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подверг критике арбитра Кирилла Левникова за эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

00:18 В Ирландии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал использовать препарат от коронавируса британско-шведской компании Astrazeneca только для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом говорится в пресс-релизе NIAC.

00:13 FARE призвала РФС отреагировать на символы на трибуне фанатов «Зенита» В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на появление символов Кельтского креста на фанатских трибунах петербургского «Зенита».

00:03 «Севилья» обыграла «Сельту» в Примере, команды забили семь мячей на двоих «Севилья» одержала победу над «Сельтой» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.

23:56 В FARE выступили в защиту Гилерме в ситуации с болельщиками «Спартака» В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на ситуацию между голкипером московского «Локомотива» Маринато Гилерме и болельщиками столичного «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

23:55 Во Владикавказе возбудили уголовное дело о захвате заложников В Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который около часа удерживал в магазине во Владикавказе 11 человек, угрожая муляжом самодельного взрывного устройства (СВУ).

23:46 Блинкен встретится с главой МИД Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом в ходе брифинга рассказал и. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

23:36 СМИ: «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной Московский «Локомотив» может получить техническое поражение в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» из-за эпизода с появлением начальника команды железнодорожников Станислава Сухины в судейской комнате перед игрой.

23:30 В Новгородской области вновь ввели режим самоизоляции для пожилых Режим самоизоляции для пожилых вновь введён в Новгородской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

23:23 В американском Ноксвилле произошла стрельба в школе В американском штате Теннесси в городе Ноксвилл произошла стрельба в школе, есть пострадавшие. Об этом сообщает местный отдел полиции в своём Twitter.

23:18 Стали известны соперники ЦСКА и «Зенита» в плей-офф баскетбольной Евролиги Определились все участники плей-офф и стали известны четвертьфинальные пары баскетбольной Евролиги.

23:07 В Нидерландах оценили решение России о денонсации налогового соглашения Пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение российского правительства, одобрившего предложение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

23:05 Синоптик рассказала о погоде в Москве Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве.

23:02 «Зенит» разгромил «Панатинаикос» и впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над греческим «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

22:56 КДК РФС подтвердил обращение «Спартака» по поводу инцидента с Сухиной Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» подал обращение по поводу эпизода с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги.

22:55 Зеленский заявил, что Украине мало слов поддержки от Байдена Украина ожидает от администрации американского президента Джо Байдена не слов, а действий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в комментарии телеканалу СNN во время поездки в Донбасс.

22:53 В Турции ожидают делегацию из России для оценки ситуации с COVID-19 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что в республику может приехать российская делегация, которая оценит обстановку с коронавирусом в туристических регионах страны.

22:51 Сураев рассказал о женщинах-космонавтах в России Лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о женщинах-космонавтах в России.

22:47 «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:47 В ХМАО возбудили дело после госпитализации ребёнка с ожогами Следственный отдел по Нижневартовску СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело по факту госпитализации ребёнка с ожогами.

22:46 Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных пользователей Clubhouse Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко прокомментировал сообщения о том, что личные данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.

22:42 МЧС сообщило о локализации пожара на Невской мануфактуре Пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге локализован на площади в 10 тыс. кв. м. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

22:38 Лавров заявил о работе России над отказом от западных платёжных систем Россия активно занимается отказом от контролируемых Западом платёжных систем, заявил в беседе с агентством IRNA глава российского МИД Сергей Лавров.

22:34 СМИ: «Бавария», «Ювентус» и «Милан» интересуются Кварацхелией Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

22:29 Три спасателя пострадали при тушении пожара на Невской мануфактуре При тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге пострадали три спасателя, двое из которых получили тяжёлые травмы. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

22:28 Внук конструктора Сергея Королёва рассказал о своём дедушке Внук конструктора Сергея Королёва Андрей рассказал, что в семье знаменитого советского конструктора очень гордятся тем, что носят его фамилию.

22:25 СК начал проверку по факту гибели подростка в Подмосковье В Московской области Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели 14-летнего подростка в городе Бронницы.

22:24 В РПЛ оценили эпизод с Сухиной в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак» Пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал эпизод с появлением начальника команды футбольного клуба «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

22:19 В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19 В Тверской области в воскресенье, 11 апреля, прививку от COVID-19 сделали 328 человек. Всего к настоящему времени в регионе вакцинировались 89 809 жителей.

22:16 Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов.

22:15 Олич: я знал, что ЦСКА не будет легко в матче с «Ротором» Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» (2:0) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:14 Индия одобрила применение российской вакцины «Спутник V» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что индийский регулятор зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Индии.

22:05 Вирусолог дал рекомендации по поездкам за границу Вирусолог Алексей Аграновский дал рекомендации по поездкам за границу.

22:03 В Омской области рассказали о планах по строительству медучреждений В Омской области планируют построить более 120 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в ближайшие четыре года.

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21:59 Лавров назвал ущербным курс США по глобальному доминированию Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что американская сторона никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования.

21:59 Историк рассказал, почему для первого полёта в космос выбрали Гагарина Писатель, историк, биограф, журналист Антон Первушин рассказал, почему для первого полёта в космос выбрали именно Юрия Гагарина.

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21:32 На месте пожара на Невской мануфактуре обнаружено тело погибшего В Санкт-Петербурге, на месте, где горит здание Невской мануфактуры, обнаружили тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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