NTD: исландцы лишаются традиционных свитеров с оленями из-за китайских конкурентов

Вязальная индустрия Исландии, которая развивалась веками, оказалась под угрозой. Знаменитые исландские свитера с оленями больше не приносят производителям былого дохода. Они стали жертвой серьёзной конкуренции, которую создают более дешёвые подделки из Китая, передаёт NTD.

В течение столетий исландцы вяжут изделия из шерсти местных пород овец. Они уверены, что их свитера особенные, поскольку из-за отдалённости острова животные сохранили чистоту породы, а их шерсть приобрела свойства выдерживать суровую субарктическую погоду.



На пастбищах страны пасётся полмиллиона овец. Они обеспечивают магазины самым разнообразным ассортиментом товаров, включая свитера, шапки и варежки. Для туристов они всегда были главным сувениром.



Однако местные производители шерстяной одежды еле сводят концы с концами, поскольку теперь у них появились конкуренты: исландскую шерсть в контейнерах отправляют в Китай, где из неё производят продукцию. Потом она возвращается на остров с пометкой «Сделано из исландской шерсти».



Недавно местные компании даже потребовали от правительства, чтобы оно запретило писать на изделии, что оно исландское, если оно не произведено на острове.



ТУРИДУР ЭЙНАРСДОТТИР, глава Вязальной ассоциации Исландии: Импортируются копии. А мы знаем, что копии — это не настоящая вещь! Но люди покупают их под видом местной продукции, так же как подделки известных брендов. И, возможно, дома люди поймут, что свитер был сделан в Азии.



Вязание вещей для исландцев — традиционное занятие. Для многих это дополнительный доход. Однако китайский импорт лишает людей клиентов, среди которых много туристов.



ХЕЙДДИС ГУППАРСДОТТИР, вязальщица: На этот свитер ушло где-то 20—25 часов. Он почти готов.



Однако некоторые продавцы говорят, что местной рабочей силы не хватает.



БЬЯРНИ ЙОНССОН, владелец магазина: Мы производим продукцию за пределами Исландии, поскольку тут возможностей не хватает. Нам нужно 200—250 вязальщиц, которые бы работали полный день. А у нас столько людей нет.



Местные и китайские свитера стоят 200 долларов и 170 долларов соответственно. Однако разница в цене не отражает разницы в зарплатах между двумя странами. В Китае за работу, как предполагается, платят около 5 долларов в час. А в Исландии сумма превышает 14 долларов.



Дата выхода в эфир 10 июня 2019 года.