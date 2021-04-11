BFM TV: «пушистые сообщники» — обезьяны помогали индийским грабителям обворовывать прохожих

Индийская полиция объявила об аресте двух мужчин, обвиняемых в использовании обезьян для кражи денег на улицах Нью-Дели, сообщает BFM TV. Как передаёт издание, приматы забрались в моторизованную рикшу и выкрали у её пассажира 6 тыс. рупий. В стране, где отлов обезьян запрещён законом, граждане всё чаще страдают от нападений этих животных, отмечает сайт телеканала.

Индийская полиция в субботу объявила об аресте двух мужчин, обвиняемых в использовании обезьян для кражи денег на улицах Нью-Дели, сообщает BFM TV. Как передаёт издание, преступники были задержаны после того, как адвокат пожаловался полицейским, что трое мужчин с обезьянами окружили его и ограбили на 6 тыс. рупий.

«Жертва находилась в моторизованной рикше, мужчины забрались в неё и попросили одну обезьяну сесть на переднее сиденье, а другую — на заднее. Они взяли деньги, которые у адвоката были в кошельке, и убежали с обезьянами», — рассказывает представитель местной полиции.

Полиция заподозрила, что та же банда виновна и в других нападениях в том же стиле. Была создана специальная команда для поиска виновных, которые в конечном итоге были арестованы в четверг на автобусной остановке вместе с их «пушистыми сообщниками». Третий подозреваемый, тем не менее, смог убежать, а обезьяны были помещены в центр спасения животных.

По всей стране власти пытаются справиться с угрозой, которую представляют обезьяны в крупных городах, передаёт издание. Как поясняет сайт телеканала, приматы не стесняются заходить в дома в поисках пищи, но по закону 1972 года ловить их запрещено.

Кроме того, обезьян регулярно дрессируют для выполнения трюков на улицах страны, и нападения групп приматов на жителей не редкость. К примеру, в 2020 году в городе Мератх на севере Индии стая обезьян напала на медицинского работника и вырвала у него из рук образцы крови пациентов, получивших положительный результат анализа на Covid-19.