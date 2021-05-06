VG: многие жители норвежского Тромсё не хотят принимать американские подводные лодки

Весной первая американская атомная подводная лодка пришвартуется в гражданском промышленном порту норвежского Тромсё, после чего подобные суда станут заходить туда регулярно. Как пишет VG, данный вопрос вызвал множество споров среди местного населения и даже обсуждался на публичном собрании города. И, отмечает издание, многие критически настроены относительно идеи принимать атомные подлодки.

Весной первая американская атомная подводная лодка пришвартуется в гражданском промышленном порту Грётсунн в Тромсё, после чего подобные суда станут заходить туда регулярно. Как пишет VG, впервые в истории атомные подводные лодки будут постоянно присутствовать в норвежском гражданском порту, и данная тема вызвала множество споров и даже обсуждалась на на публичном собрании города.

Как пишет норвежское издание, 73-летняя Бенте Брокс пришла на эту встречу с 13-летним внуком Исаком Броксом Кране. Он — член «Зелёной молодежи» и скептически настроен по поводу наращивания сил, направленных против России.

«Я на пенсии, я бабушка и выступаю за мир и против ядерного оружия. Этот вопрос меня волнует. Меня волнует, что эти атомные подводные лодки окажутся так близко от города Тромсё. И даже если они говорят, что аварий с ними не бывает, понятно, что может быть всё. А последствия будут огромными», — говорит Бенте Брокс.

«Я считаю, очень глупо размещать атомные подводные лодки так близко от Тромсё, ведь может случиться какое-нибудь несчастье. К тому же я вообще считаю, что глупо постоянно выступать против России, как это сейчас делает Норвегия», — рассказал её внук.

Накануне публичной встречи в Тромсё министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сказал VG по поводу протестов, что жители города и местные политики «витают в облаках, утратили представление о реальности».

«В рамках сотрудничества по НАТО мы должны обеспечивать военную поддержку странам-союзникам. Чтобы действительно иметь возможность оказать такую поддержку, союзным войскам нужно участвовать в совместных учениях», — сказал министр.

Из зала Бакке-Йенсена спросили, могут ли американские атомные подводные лодки в Тромсё сделать более напряженными отношения с Россией.

«Мы не хотим усиливать напряжённость в отношениях с Россией и поэтому наложили собственные ограничения на участие союзников в норвежской военной деятельности», — ответил он.

Бакке-Йенсена также спросили, есть ли у Норвегии право контролировать наличие ядерного оружия на американских атомных подводных лодках. Он ответил отрицательно, сославшись на доктрину Брателли от 1975 года, которая гласит: «Условие, которое мы ставим для всех прибывающих к нам иностранных военных кораблей, заключается в том, чтобы у них на борту не было ядерного оружия. Норвежские власти рассчитывают, что и наши союзники, и другие ядерные державы будут уважать это условие».

«Мы не можем подняться к ним на борт и проверить, есть ли там ядерное оружие. Мы им сказали, что в наших водах такого оружия быть не должно, и ожидаем, что это будет выполнено», — сказал министр обороны.

Жительницы Тромсё подруги Ангелика Буйерде и Будиль Марие Винтер также критически настроены относительно идеи принимать атомные подлодки.

«Мы сейчас столкнулись с интересным вопросом. И хотим знать, что по этому поводу думают политики. Будут ли они прислушиваться к критическим замечаниям и возражениям, или же подлодки придут к нам в любом случае», — говорит Винтер.

Буйерде же эти подводные лодки тревожат по нескольким причинам.

«В случае катастрофы последствия будут просто огромными. Это ведь очень страшно. Меня такая перспектива сильно пугает. У меня есть дети и внуки, и мне кажется, что я просто обязана следить за этой ситуацией», — рассказала женщина.

Они обе считают, что собрание — это очень хорошо, но, по их мнению, информация о прибытии подлодок появилась в последний момент. И так думают не только они. Бакке-Йенсену пришлось отвечать на несколько сообщений, горожане жаловались на отсутствие информации.

«Если сложилось впечатление, что они получили слишком мало информации и она поступила слишком поздно, это прискорбно. Мы надеемся быстро исправить эту ситуацию с помощью информационной работы, которую мы сейчас ведём — в том числе и на этой встрече», — сказал министр обороны после выступления.