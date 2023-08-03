VG: Норвегия попала в список недружественных России стран из-за поддержки Украины

17:30
Хуснуллин: в новых субъектах России регионы-шефы восстановят более 8 тысяч объектов
За три года силами регионов-шефов планируется восстановить в новых субъектах России 8,4 тыс. объектов. Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
17:30
Булыкин считает, что ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью в матче третьего тура РПЛ
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на столичное дерби между ЦСКА и «Локомотива» в рамках третьего тура РПЛ.
17:26
Захарова назвала ордер МУС на арест Путина дешёвым профинансированным Британией спектаклем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой постановкой, разыгранной на деньги Великобритании.
17:25
Группа мигрантов забросала петардами польскую погранстражу на границе Польши и Белоруссии
Нелегальные мигранты напали на польских пограничников и забросали их петардами.
17:25
Булыкин — о возможном трансфере Тикнизяна: играть в Европе — смелое решение
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в один из европейских клубов.
17:22
В Нижегородской области стартовала акция «Скоро в школу»
Ежегодная благотворительная акция «Скоро в школу» стартовала в Нижегородской области. Она продлится до 1 сентября. Организатор — региональное Министерство социальной политики.
17:17
В Тюменской области побывали 986 тысяч туристов из ХМАО и ЯНАО за год
Турпоток в Тюменскую область за последние пять лет вырос в два раза. За прошлый год в регионе побывали около трёх миллионов гостей. Чаще всего приезжают туристы из ХМАО и ЯНАО.
17:17
Военные России участвуют в тренировке по противодействию терроризму в Мьянме
Представители Минобороны России вместе с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также диалоговыми партнёрами «СМОА плюс» приступили к участию в командно-штабной тренировке по противодействию терроризму в Мьянме.
17:14
Бывший физиотерапевт «Барселоны» получил тюремный срок за домогательства
Бывший физиотерапевт «Барселоны» получил тюремный срок за домогательства по отношению к сотруднице клуба во время массажа.
17:14
Forbes: ВСУ вернулись к старой советской технике после больших потерь поставленной Западом
ВСУ вернулись к использованию старой советской техники после больших потерь натовской, заявил обозреватель Дэвид Экс.
17:13
Замглавы генштаба: польские вертолёты готовы применить оружие на границе с Белоруссией
Заместитель начальника генштаба польской армии генерал Марек Соколовский заявил о готовности экипажей польских военных вертолётов при возникновении опасных ситуаций применить оружие на границе с Белоруссией.
17:11
В Петербурге выпустили гид для детей-туристов
Вышел гид «Весёлая прогулка по Петербургу» для детей-туристов. Буклет уже начали распространять в Москве и Московской области, заявили в пресс-службе комитета по развитию туризма.
17:08
В Подмосковье электронным калькулятором мер поддержки воспользовались 450 предпринимателей
С начала 2023 года в Подмосковье электронным сервисом «Калькулятор мер поддержки» воспользовались более 450 предпринимателей.
17:07
ED: ПСВ предложил €12 млн за Захаряна
Полузащитник московского «Динамо» может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.
17:06
Депутат Толмачёв поддержал предложение о штрафах за превышение средней скорости
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв прокомментировал предложение о штрафах за превышение средней скорости.
17:06
Экс-разведчик США Риттер призвал ВСУ готовиться к полному краху
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что в ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ.
17:01
Вильфанд заявил о возвращении купального сезона в столичный регион
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичный регион вернулся купальный сезон.
17:00
В МИД заявили, что Россия оставляет право на допмеры в связи с действиями Румынии
Российская сторона оставляет за собой право на дополнительные меры в ответ на действия Румынии в отношении российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД России.
17:00
Подозреваемая в поджоге военкомата в Копейске отправлена под домашний арест
Суд принял решение не оставлять под стражей жительницу Копейска, которую подозревают в умышленном повреждении военного имущества, и ограничился домашним арестом.
16:59
В Татарстане возобновят грант «Наш новый учитель»
В Республике Татарстан приняли решение возобновить грант «Наш новый учитель», который был учреждён в 2011 году.
16:58
Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков
Компания Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке онлайн-кошельков.
16:55
Москвичи выберут мероприятия по случаю Дня города на портале «Активный гражданин»
Москвичи смогут принять участие в голосовании за мероприятия по случаю 876-летия столицы, которые состоятся 9 и 10 сентября. Голосование открыто на портале «Активный гражданин».
16:55
Министр культуры Крыма Манежина проинспектировала ход ремонта в ТЮЗе в Евпатории
Министр культуры Крыма Татьяна Манежина с рабочей поездкой посетила Крымский государственный театр юного зрителя в Евпатории и проверила ход ремонтных работ в здании.
16:54
14 французских шахматисток рассказали, что подверглись сексуальному насилию
В Федерации шахмат Франции (ФШФ) разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами.
16:54
Заммэра Ефимов заявил, что в Москве вырос объём производства автокомплектующих
В январе — мае 2023 года в Москве вырос объём производства автокомплектующих на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
16:54
В Союзе пассажиров прокомментировали идею создания единого биометрического проездного
Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.
16:53
На северо-западе Польши демонтировали мемориал советским и польским солдатам
Мемориал советским и польским солдатам, которые освобождали Польшу от фашизма, сносят в районе Домбе в польском Щецине в Западно-Поморском воеводстве.
16:51
Образ Владимира Высоцкого будет воссоздан в фильме «Володя» благодаря нейросети
В картине «Володя» зрители увидят лицо Владимира Высоцкого, созданное нейросетью. Играть легендарного барда на экране будет российский актёр Александр Шпагин.
16:49
Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России и вручили ему ноту
Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России и вручили ему ноту.
16:46
Суд обвинил троих агентов СБУ в серии терактов
Завербованные СБУ и задержанные ранее в Донецкой Народной Республике Андрей Гаррюс, Юрий Иванов и Станислав Суровцев обвиняются в совершении серии терактов, сообщили в Южном окружном военном суде.
16:43
Власти Кременной сообщили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами
Украинские войска накрыли артиллерийским ударом населённый пункт Кременная в ЛНР. В связи с этим повреждён стадион «Олимп».
16:40
Новак заявил, что Россия в сентябре продолжит сокращение экспорта нефти на 300 тысяч б/с
Россия продолжит в сентябре добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
16:39
Военная хроника сообщила о серии взрывов в Херсоне
Военная хроника сообщила о серии взрывов в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.
16:38
Непомнящий вышел в третий раунд Кубка мира по шахматам
Россиянин Ян Непомнящий оформил выход в третий раунд Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку.
16:33
Пожар на складе в Воскресенске локализован
Пожар, разгоревшийся на складе в подмосковном Воскресенске, успешно локализован.
16:32
Власти Курской области вооружают народную дружину гражданским и охотничьим оружием
Самых опытных бойцов отрядов добровольной народной дружины, которую создали в Курской области, вооружают служебным оружием, например гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием.
16:30
Бренд-стратег Дяченко назвал логотип цифрового рубля лаконичным
Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко в беседе с RT оценил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля.
16:30
Гранат считает «Зенит» главным фаворитом сезона-2023/24
Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением относительно шансов конкурентов петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России сезона-2023/24.
16:26
Медведев заявил об устранении дисбаланса в выплатах для мобилизованных и контрактников
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об устранении дисбаланса в выплатах денежного довольствия между мобилизованными и контрактниками в армии.
16:26
Медведев: с 1 января на службу в ВС по контракту приняты более 231 тысячи человек
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года по сегодняшний день на службу в вооружённых силах по контракту приняты более 231 тыс. человек.
16:25
Гранат надеется, что руководство «Динамо» доверяет Личке
Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат оценил перспективы столичного клуба перед матчем третьего тура РПЛ с петербургским «Зенитом».
16:21
Саудовская Аравия приняла решение продлить сокращение добычи нефти на 1 млн б/с в сентябре
Власти Саудовской Аравии приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в сентябре. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на Минэнерго.
16:20
Медведев провёл совещание по вопросам доукомплектования вооружённых сил
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил.
16:18
На Сахалине молодёжный форум «ОстроVа» состоится 8—13 августа
Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 по 13 августа.
16:17
В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года поступило 250 тысяч звонков
Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 250 тыс. звонков с начала года, из них порядка 13 тыс. — от жительниц других регионов России.
16:17
ТАС: зерновая сделка и удары по объектам ВСУ в Одессе шокировали западных лидеров
Сложившаяся вокруг зерновой сделки ситуация и удары России по объектам ВСУ в Одессе шокировали власти западных стран, заявил Дуг Бандоу.
16:16
Столичный производитель инновационных ортезов на треть увеличил выпуск изделий за полугодие
Столичная компания — разработчик и производитель ортезов из термопластика — нарастила выпуск продукции на 30% в первом полугодии этого года по сравнению с таким же периодом прошлого.
16:15
ЦБ России установил тарифы на операции с цифровым рублём
Банк России установил тарифы на операции с использованием цифровых рублей, однако до 2025 года будет действовать льготный период с нулевой комиссией.
16:15
В Салехарде состоится форум «Российский Север» 21—24 ноября
В Салехарде (ЯНАО) состоится форум «Российский Север» с 21 по 24 ноября.
16:14
Никитин победил в беге на 5000 метров на чемпионате России
Владимир Никитин завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Чебоксарах.