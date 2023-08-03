VG: Норвегия попала в список недружественных России стран из-за поддержки Украины

Россия объявила Норвегию недружественным государством и внесла скандинавскую страну в чёрный список, передаёт VG. Решение Москвы несёт не только символический характер, но и ограничивает количество дипломатических работников Норвегии, которые могут пребывать на территории России.

Россия включила Норвегию в чёрный список недружественных государств. Это означает ограничения в количестве сотрудников дипломатической миссии. Как сообщает VG, скандинавское королевство представлено ​​в России посольством в Москве, генеральными консульствами в Мурманске и Санкт-Петербурге — и теперь количество дипломатов не должно будет превышать 27 человек. В марте 2022 года Россия уже объявила Норвегию недружественной страной, однако тогда не был установлен потолок числа дипломатических работников.

Норвежская сторона не была удивлена подобным шагом со стороны Москвы, поскольку Норвегия «чётко обозначила» свою позицию по украинскому конфликту, заявил эксперт по России и Украине Якуб Годзимирски. По его словам, раньше существовало мнение, что сотрудничающие в Арктике государства были избавлены от «негативного влияния» подобного рода, однако теперь это время закончилось и больше не осталось никаких оснований полагать, что действия России не повлияют на отношения стран северного региона, пишет VG.

Эксперт убеждён, что решение Москвы носит больше символический характер и будет иметь мало практических последствий, поскольку экономическое взаимодействие между Норвегией и Россией не столь обширное. Издание напоминает, что в мае 2021 года Москва ввела ограничения в отношении США и Чехии, а в июле 2022 года в список недружественных России стран были внесены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Россия подчёркивает, что список не является окончательным и может быть расширен при продолжении враждебных действий против страны.