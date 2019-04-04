Hill: в сенате США собираются сокрушить Россию санкциями — если она ещё раз «вмешается»

Американские сенаторы Крис ван Холлен и Марко Рубио повторно внесли в конгресс на рассмотрение законопроект, по которому США будут быстро вводить жёсткие санкции против любых иностранных держав, если они вмешаются в выборы, пишет The Hill. Как отмечает газета, особое внимание в документе уделяется России, которой сенаторы собираются чётко дать понять, что ответ на «новую попытку вмешательства» будет сокрушительным.

Американские сенаторы Крис ван Холлен и Марко Рубио повторно внесли в конгресс на рассмотрение законопроект, обязывающий директора Национальной разведки изучать вопрос потенциального вмешательства в федеральные выборы со стороны какой-либо иностранной державы, а в случае его подтверждения вводить против этих государств санкции, пишет The Hill.



Согласно инициативе сенаторов, после выборов у директора Нацразведки будет 60 дней на расследование вопроса о вмешательстве и составление доклада по этой теме, который затем должен быть отправлен в конгресс.



По новому законопроекту под категорию вмешательства в выборы попадает покупка рекламы для оказания влияния на американцев, дезинформационные кампании в соцсетях, а также взлом различной избирательной инфраструктуры, включая электронные почтовые ящики членов предвыборных кампаний.



В новой инициативе особое внимание уделяется России, которая, по мнению США, «вмешалась» в президентские выборы 2016 года. В частности, сенаторы требуют, чтобы на любое дальнейшее «вмешательство» Кремля США в течение 30 дней отвечали введением жёстких санкций.



Подобный законопроект имеет много общего с прошлогодним указом президента Трампа, который предписывает администрации устанавливать факт вмешательства в американские выборы со стороны иностранных держав. В случае обнаружения следов вмешательства США должны вводить санкции в отношении лиц, замешанных в подобных операциях.



Хотя ван Холлен и Рубио отметили, что в своё время они поддержали указ Трампа, они по-прежнему хотят, чтобы конгресс одобрил их законопроект. Кроме того, внесение этой инициативы на рассмотрение говорит о том, что многие в США считают, что Вашингтон предпринял недостаточные усилия для отражения очередного «вмешательства», особенно со стороны России.



«На фоне приближающегося избирательного цикла 2020 года мы должны с бдительностью относиться к любым атакам Кремля или любого, кто решит последовать их примеру, — заявил ван Холлен. — Цель нашего законопроекта — предотвратить любые будущие попытки манипулировать нашими выборами. Заранее чётко указав на то, что попытки вмешаться в наши выборы будут иметь стремительные и жёсткие последствия, мы сможем сдержать враждебные иностранные державы от дальнейшего вмешательства, однако действовать нужно уже сейчас».



По словам Рубио, этот законопроект «даёт России и другим враждебным правительствам ясно понять, что ответ Соединённых Штатов на будущие попытки вмешательства или срыва выборов будет быстрым и сокрушительным».