CNN

CNN: Хабиб Нурмагомедов отстоял титул неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе

Материал представлен в переводе ИноТВ
Временный чемпион по смешанным единоборствам в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сокрушил соперника из США Дастина Порье и защитил титул, сообщает CNN. Уже в третьем раунде россиянин провёл удушающий приём сзади и отправил американца в нокаут.

С момента печально известной массовой драки на турнире UFC в Лас-Вегасе между ирландцем Конором Макгрегором и его командой и россиянином Хабибом Нурмагомедовым прошёл год. Впоследствии Хабиб был отстранён на длительный срок и оштрафован, однако на этой неделе он вернулся в строй в Абу-Даби, где лицом к лицу встретился с американцем Дастином Порье.

Бывший чемпион в лёгком весе против временного чемпиона. Хабиб сокрушил Порье. Он легко переводил борьбу в партер, во время боя показал отличный грэпплинг, а в третьем раунде смог отправить соперника в нокаут, использовав удушающий приём сзади.

Хабиб подтвердил звание неоспоримого чемпиона мира в лёгком весе. 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2019 года.
 


 

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