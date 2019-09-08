CNN: Хабиб Нурмагомедов отстоял титул неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе

15:58 СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК.

15:55 Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил всех болельщиков за поддержку в поединке с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

15:45 Сафин: Надаль хочет победить больше, чем Медведев Экс-первая ракетка мира и победитель US Open Марат Сафин в интервью RT рассказал, в каком настроении к решающему матчу подходят Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. По мнению теннисиста, психологическое превосходство на стороне россиянина.

15:42 В Челябинской области рассказали о явке на 16:00 В Челябинской области, по данным на 16:00, проголосовали почти 34% избирателей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

15:40 Марат Сафин сравнил себя с Даниилом Медведевым Экс-первая ракетка мира и победитель US Open Марат Сафин в интервью RT прокомментировал слова экспертов и болельщиков, проводящих параллели между ним и нынешним финалистом открытого чемпионата США Даниилом Медведевым.

15:33 Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.

15:30 Нурмагомедов получил приглашение посетить ЧМ по боксу Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил предложение от генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва посетить чемпионат мира по боксу, который стартует в Екатеринбурге.

15:29 Число пострадавших в результате землетрясения в Китае превысило 60 Один человек погиб, 63 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

15:17 Нурмагомедов показал обеденный стол после победы над Порье Российский чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отпраздновал победу над американцем Дастином Порье обедом с бургерами, стейками и колой.

15:16 ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися Центризбирком Абхазии признал состоявшимися выборы президента республики, явка составила 38,41%, сообщили в ведомстве.

15:13 Эксперт прокомментировал отставку министра труда и пенсий Британии Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал отставку главы Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд, которая покинула пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

15:05 Россия поставит Индии комплексы С-400 за 18—19 месяцев Поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, контракт проавансирован.

15:03 Кафельников: надеюсь, Медведев даст хороший бой в финале US Open Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча на Открытом чемпионате США по теннису, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

14:52 Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем В Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.

14:50 Гилерме: с Казахстаном играем дома и должны побеждать Вратарь сборной России Гилерме поделился ожиданиями от следующего отборочного матча к чемпионату Европы по футболу — 2020 с командой Казахстана.

14:46 Избирательная комиссия рассказала о явке на выборы в Свердловской области Избирательная комиссия рассказала о данных по явке на выборы в Свердловской области, сообщает URA.RU.

14:40 Премьер Греции заявил о планах страны погасить кредиты МВФ Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна погасит кредиты Международного валютного фонда, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, задолженность Греции перед фондом составляет около €9,8 млрд.

14:38 Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не препятствует общению футболистов с близкими во время подготовки к матчам.

14:27 Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии Спасатели предупредили о заморозках и тумане в Башкирии, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

14:27 Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.

14:26 Нурмагомедов получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил рекордный гонорар за бой с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

14:13 СМИ: «Ювентус» нацелен на подписание де Хеа Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании вратаря английского «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

14:13 В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в Крыму.

14:10 Власти Ленобласти выступили с обращением в День начала обороны Ленинграда Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с обращением в День начала героической обороны Ленинграда, который отмечается 8 сентября. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

14:07 Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

14:06 Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии назвал современных русских мужчин слабыми.

13:58 Нурмагомедов считает, что заслужил возглавить рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби выразил мнение, что заслужил возглавить рейтинг бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

13:50 Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро Протестующие в Гонконге устроили поджог на входе на станцию метро Central. Об этом сообщает South China Morning Post.

13:43 Президент Союза ММА России: сейчас в мире нет равных Нурмагомедову Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

13:41 Явка на выборы депутатов Мосгордумы на 12:00 составила 5,6% Явка избирателей на выборы депутатов Мосгордумы по состоянию на 12:00 достигла 5,6%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

13:32 Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что может приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным в течение недели.

13:28 Сборная России по баскетболу обыграла Венесуэлу на ЧМ Сборная России одержала победу над Венесуэлой в матче второго группового этапа на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.

13:18 Охрана задержала 14 человек на режимном объекте «Роскосмоса» Служба безопасности задержала 14 человек, которые планировали повредить оборудование Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

13:15 СМИ: Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба Полузащитник лондонского «Челси» Даниэль Дринкуотер, который этот сезон проводит на правах аренды в «Бёрнли», был избит возле одного из клубов Манчестера.

13:12 МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму. Соответствующее заявление распространила пресс-служба дипведомства.

12:56 Глава UFC резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт резко отреагировал на слова фаната в социальной сети по поводу зрелищности поединков чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

12:54 Тело Мугабе доставят в Зимбабве 11 сентября Тело бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, скончавшегося в больнице в Сингапуре, будет доставлено на родину в среду, 11 сентября. Об этом сообщил его племянник Лео Мугабе, официальный представитель семьи политика.

12:45 Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран для переговоров по ядерной программе Исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран для переговоров с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой Организации атомной энергетики страны Али Акбаром Салехи.

12:36 Харитонов заявил, что Нурмагомедов контролировал ситуацию в бою с Порье Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о победе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

12:34 В результате ДТП в Ленобласти погибли три человека В результате ДТП в Ленинградской области погибли три человека, сообщает kp.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

12:28 Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

12:25 Футболист «Краснодара» Сулейманов отреагировал на победу Нурмагомедова Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

12:17 Ле Дриан выступил против отсрочки брексита «в нынешних условиях» Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил против отсрочки брексита «каждые три месяца» в связи с желанием некоторых политиков найти «альтернативные решения» по выходу Британии из состава ЕС.

12:14 Дзюба о Медведеве: после Сафина у нас давно не было такого крутого теннисиста Футболист сборной России Артём Дзюба заявил, что будет болеть за российского теннисиста Даниила Медведева в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

12:09 В Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны В Калининградской области нашли 15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

12:07 Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах Центризбирком опубликует список источников, откуда поступала не соответствующая действительности информация о проблемах на выборах в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

11:57 Глава M-1 Global: не вижу того, кто мог бы победить Нурмагомедова Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о победе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

11:54 В Японии обнаружили крупный скелет динозавра В Японии в ходе раскопок нашли самый крупный из когда-либо обнаруженных в стране скелет динозавра. По мнению исследователей, находка поможет выяснить происхождение и эволюцию динозавров в этом регионе.

11:48 Футболист Тарасов поздравил Нурмагомедова с победой над Порье Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.