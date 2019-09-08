CNN: Хабиб Нурмагомедов отстоял титул неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе

Временный чемпион по смешанным единоборствам в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сокрушил соперника из США Дастина Порье и защитил титул, сообщает CNN. Уже в третьем раунде россиянин провёл удушающий приём сзади и отправил американца в нокаут.
С момента печально известной массовой драки на турнире UFC в Лас-Вегасе между ирландцем Конором Макгрегором и его командой и россиянином Хабибом Нурмагомедовым прошёл год. Впоследствии Хабиб был отстранён на длительный срок и оштрафован, однако на этой неделе он вернулся в строй в Абу-Даби, где лицом к лицу встретился с американцем Дастином Порье.
Бывший чемпион в лёгком весе против временного чемпиона. Хабиб сокрушил Порье. Он легко переводил борьбу в партер, во время боя показал отличный грэпплинг, а в третьем раунде смог отправить соперника в нокаут, использовав удушающий приём сзади.
Хабиб подтвердил звание неоспоримого чемпиона мира в лёгком весе.
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