WP: Нурмагомедов одержал блестящую победу — но его будущее под вопросом

Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 оказалась омрачена жестоким столкновением между членами команд обоих бойцов, в котором участие принял и сам россиянин, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, за подобное поведение после боя Нурмагомедова могут оставить без пояса, лишить американской визы и даже арестовать.
Для Хабиба Нурмагомедова это наверняка был момент триумфа: в рамках турнира по смешанным единоборствам 30-летний россиянин одержал победу над Конором Макгрегором через удушающий приём в четвёртом раунде. Таким образом он сохранил за собой звание чемпиона UFC в лёгком весе, пишет The Washington Post.
Однако затем Нурмагомедов перемахнул через ограду октагона и атаковал члена команды Макгрегора. «В итоге событие, которое должно было стать знаковым как для UFC, так и для самого чемпиона, переросло в бардак», — констатирует газета.
Нурмагомедов накинулся на тренера Макгрегора по джиу-джитсу Диллона Дэниса. Кроме того, несмотря на охрану, нескольким членам команды россиянина удалось забраться на ринг. Более того, один из них даже ударил Макгрегора исподтишка.
В конце концов, службе безопасности удалось восстановить контроль над ситуацией, и обоих бойцов вывели из зала. Что касается Нурмагомедова, то он уходил под неодобрительные выкрики болельщиков ирландца; некоторые фанаты даже кинули в него несколько бутылок и банок.
Подобный инцидент омрачил выдающуюся, 27 по счёту победу россиянина. В первом же раунде Нурмагомедов перевёл борьбу в партер, благодаря чему ему удалось значительно измотать своего соперника. Чемпиону почти удалось закончить бой во втором раунде, когда он вновь уложил Макрегора на землю и чуть не добил его сверху. Тем не менее ирландцу удалось вырваться и стабилизировать положение в следующем раунде.
Бой, однако, закончился в четвёртом раунде: после быстрого тейкдауна Нурмагомедов вышел в господствующую позицию и, в конце концов, с помощью удушающего заставил Макгрегора сдаться.
«Однако после всех абсурдных событий появляются скорее вопросы, чем ответы. Отстранение Нурмагомедова — это практически решённое дело. Однако лишит ли его пояса президент UFC Дана Уайт? Какие будут юридические последствия? Аннулируют ли россиянину его американскую визу? Арестуют ли его?» — задаётся вопросом The Washington Post.
По словам Уайта, полиция задержала трёх членов команды Нурмагомедова. Что же касается самой яркой звезды UFC, то для него турнир обернулся поистине разгромным поражением. Тем не менее после подобной потасовки на ринге его фанаты наверняка встанут на его сторону. «Это был блестящий бой, омрачённый чудовищным инцидентом», — резюмирует издание.
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