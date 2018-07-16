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Daily Mail: ирландского бойца отчитали в соцсетях за комплименты Путину

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После личной встречи на финале ЧМ-2018 боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор назвал Владимира Путина «величайшим лидером нашего времени» и поблагодарил его за приглашение, пишет Daily Mail. Слова спортсмена разгневали сетевых комментаторов, которые окрестили его «клоуном» и посоветовали «поменьше болтать», отмечает издание.
Daily Mail: ирландского бойца отчитали в соцсетях за комплименты Путину
Reuters

После встречи на чемпионате мира по футболу в России боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор назвал Владимира Путина «величайшим лидером нашего времени». Заявление спортсмена «вызвало негодование» в социальных сетях, пишет Daily Mail.

Макгрегор опубликовал «провокационную фотографию» на своей странице в Instagram, которая насчитывает 24 млн подписчиков. На снимке он позирует с российским лидером перед финальным матчем на стадионе «Лужники».
 
В подписи к фотографии «боец-мультимиллионер» рассказывает, что он стал личным гостем главы Кремля: «Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, господин Путин. Спасибо вам, и поздравляю с потрясающим чемпионатом мира».
 
Однако, по словам издания, эта «выходка» спортсмена не снискала особого успеха у онлайн-комментаторов. Они разнесли его в пух и прах за решение принять приглашение Путина.  «Ещё одно доказательство, что Конор Макгрегор  абсолютный  клоун. Отлично дерётся, но пусть поменьше болтает»,  написал один из пользователей Twitter.
 
«Что это Конор «гангста» Макгрегор тут разыгрывает?»  недоумевает Стюарт Хендерсон из Yahoo News UK. «Боже, Конор, серьёзно?»  вопрошает ещё один сетевой комментатор.
 
«Очень надеюсь, что Конор Макгрегор окажется Сашей Бароном Коэном, который устраивает какой-то долгоиграющий розыгрыш. Потому что, в противном случае, в этом нет никакого смысла»,  признался Роберт Райт, журналист ирландской телерадиовещательной компании RTÉ.
 
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
 
purplehamburger: Не фанат Конора Макгрегора, но если Владимир Путин приглашает тебя в качестве гостя на финал чемпионата мира и позволяет положить руку себе плечо, чтобы попозировать для фото, то ты, чёрт побери, будешь хвалить российского президента и осыпать его комплиментами.
 
ThePatriot: Нужно отдать должное Путину. Он поднял страну с колен, и его не волнует, что думают другие.
 
Shephard: Мир ненавидит Путина, потому что он — последний оставшийся христианский лидер. Он борется и защищает христиан. В отличие от наших лидеров и церкви, которые нас презирают и хотят нас заменить.
 
Brett Sinclair: Консервативное правительство обращается с Путиным как с пугалом, при этом возвеличивая Меркель. Россия не угрожала нам. Более того, они не позволили Германии захватить Европу во время Второй мировой.
 
Martin: Макгрегор  легенда. Как и Путин.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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