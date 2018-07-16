Daily Mail: ирландского бойца отчитали в соцсетях за комплименты Путину

После личной встречи на финале ЧМ-2018 боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор назвал Владимира Путина «величайшим лидером нашего времени» и поблагодарил его за приглашение, пишет Daily Mail. Слова спортсмена разгневали сетевых комментаторов, которые окрестили его «клоуном» и посоветовали «поменьше болтать», отмечает издание.

После встречи на чемпионате мира по футболу в России боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор назвал Владимира Путина «величайшим лидером нашего времени». Заявление спортсмена «вызвало негодование» в социальных сетях, пишет Daily Mail.

Макгрегор опубликовал «провокационную фотографию» на своей странице в Instagram, которая насчитывает 24 млн подписчиков. На снимке он позирует с российским лидером перед финальным матчем на стадионе «Лужники».

В подписи к фотографии «боец-мультимиллионер» рассказывает, что он стал личным гостем главы Кремля: «Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, господин Путин. Спасибо вам, и поздравляю с потрясающим чемпионатом мира».

Однако, по словам издания, эта «выходка» спортсмена не снискала особого успеха у онлайн-комментаторов. Они разнесли его в пух и прах за решение принять приглашение Путина. «Ещё одно доказательство, что Конор Макгрегор — абсолютный клоун. Отлично дерётся, но пусть поменьше болтает», — написал один из пользователей Twitter.

«Что это Конор «гангста» Макгрегор тут разыгрывает?» — недоумевает Стюарт Хендерсон из Yahoo News UK. «Боже, Конор, серьёзно?» — вопрошает ещё один сетевой комментатор.

«Очень надеюсь, что Конор Макгрегор окажется Сашей Бароном Коэном, который устраивает какой-то долгоиграющий розыгрыш. Потому что, в противном случае, в этом нет никакого смысла», — признался Роберт Райт, журналист ирландской телерадиовещательной компании RTÉ.