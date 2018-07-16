Daily Mail: ирландского бойца отчитали в соцсетях за комплименты Путину

После личной встречи на финале ЧМ-2018 боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор назвал Владимира Путина «величайшим лидером нашего времени» и поблагодарил его за приглашение, пишет Daily Mail. Слова спортсмена разгневали сетевых комментаторов, которые окрестили его «клоуном» и посоветовали «поменьше болтать», отмечает издание.
После встречи на чемпионате мира по футболу в России боец смешанного стиля MMA Конор Макгрегор назвал Владимира Путина «величайшим лидером нашего времени». Заявление спортсмена «вызвало негодование» в социальных сетях, пишет Daily Mail.
Макгрегор опубликовал «провокационную фотографию» на своей странице в Instagram, которая насчитывает 24 млн подписчиков. На снимке он позирует с российским лидером перед финальным матчем на стадионе «Лужники».
В подписи к фотографии «боец-мультимиллионер» рассказывает, что он стал личным гостем главы Кремля: «Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, господин Путин. Спасибо вам, и поздравляю с потрясающим чемпионатом мира».
Однако, по словам издания, эта «выходка» спортсмена не снискала особого успеха у онлайн-комментаторов. Они разнесли его в пух и прах за решение принять приглашение Путина. «Ещё одно доказательство, что Конор Макгрегор — абсолютный клоун. Отлично дерётся, но пусть поменьше болтает», — написал один из пользователей Twitter.
«Что это Конор «гангста» Макгрегор тут разыгрывает?» — недоумевает Стюарт Хендерсон из Yahoo News UK. «Боже, Конор, серьёзно?» — вопрошает ещё один сетевой комментатор.
«Очень надеюсь, что Конор Макгрегор окажется Сашей Бароном Коэном, который устраивает какой-то долгоиграющий розыгрыш. Потому что, в противном случае, в этом нет никакого смысла», — признался Роберт Райт, журналист ирландской телерадиовещательной компании RTÉ.
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
purplehamburger: Не фанат Конора Макгрегора, но если Владимир Путин приглашает тебя в качестве гостя на финал чемпионата мира и позволяет положить руку себе плечо, чтобы попозировать для фото, то ты, чёрт побери, будешь хвалить российского президента и осыпать его комплиментами.
ThePatriot: Нужно отдать должное Путину. Он поднял страну с колен, и его не волнует, что думают другие.
Shephard: Мир ненавидит Путина, потому что он — последний оставшийся христианский лидер. Он борется и защищает христиан. В отличие от наших лидеров и церкви, которые нас презирают и хотят нас заменить.
Brett Sinclair: Консервативное правительство обращается с Путиным как с пугалом, при этом возвеличивая Меркель. Россия не угрожала нам. Более того, они не позволили Германии захватить Европу во время Второй мировой.
Martin: Макгрегор — легенда. Как и Путин.