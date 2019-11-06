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N-TV: никакой пощады — немецкие борцы с допингом потребовали отстранить Россию от Игр в Токио

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ФРГ «борцы с допингом» потребовали отстранить российских атлетов от Олимпиады в Японии, передаёт N-TV. При этом «жёстко подойти к решению вопроса» призвали не только в Национальном антидопинговом агентстве Германии, но и самом бундестаге, отмечает немецкий телеканал.
N-TV: никакой пощады — немецкие борцы с допингом потребовали отстранить Россию от Игр в Токио
Reuters

«Никакой пощады» для России: «борцы с допингом» в Германии потребовали отстранить российскую сборную от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передаёт N-TV.

«Если подтвердятся случаи новых манипуляций, то ничем уже нельзя оправдать участие (России. — ИноТВ) в Олимпийских играх, — заявила глава Национального антидопингового агентства Германии (NADA) Андреа Гоцман. — Необходимо действительно ввести санкции, как только станет понятно, что манипуляции имели место».

«Жёстко подойти к решению вопроса» потребовала и председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг, отмечает немецкий телеканал.

«Для российской команды не может быть никаких других последствий, кроме как отстранения от Олимпийских игр в Токио», — констатировала Фрайтаг.

Глава комитета бундестага по делам спорта также призвала избранного президента Всемирного антидопингового агентства, поляка Витольда Баньку сделать «правильные выводы» из «упущений», допущенных Крейгом Риди, который покидает пост главы WADA.

Сам же Банька, сообщает N-TV, «демонстративно предстал в образе сторонника жёстких мер» на конференции Всемирного антидопингового агентства, которая проходит в эти дни в польском Катовице.

«Я хочу, чтобы все уяснили: я никогда не потерплю обмана в спорте. Я никогда не потерплю спортсменов, принимающих допинг. Я никогда не потерплю манипуляций», — заявил избранный президент WADA.

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