N-TV: никакой пощады — немецкие борцы с допингом потребовали отстранить Россию от Игр в Токио

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03:00 «Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 ПСЖ победил «Брюгге» в матче группового раунда ЛЧ Французский ПСЖ одержал победу над бельгийским «Брюгге» в матче группового раунда Лиги чемпионов.

03:00 «Байер» одержал победу над «Атлетико» в матче группового этапа ЛЧ Леверкузенский «Байер» победил мадридский «Атлетико» в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов.

03:00 Трамп рассказал о «хорошем телефонном разговоре» с Эрдоганом Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл «хороший телефонный разговор» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

03:00 Состоялась презентация официального мяча Евро-2020 Мяч, который будет использоваться на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020, получил название Uniforia.

03:00 Иран начал обогащение урана в Фордо Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Организация атомной энергии Ирана.

03:00 Магомедшарипов признался, что впечатлён поддержкой в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов признался, что никогда не ощущал такой поддержки перед боем, как накануне турнира в Москве.

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03:00 Сёмин: поблагодарил всех наших игроков, они играли с душой Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

03:00 Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

03:00 Депутат Лебедев: на ничью «Локомотив» наиграл точно Депутат Госдумы России Игорь Лебедев считает, что «Локомотив» не заслужил поражения в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом».

03:00 Сообщения о захвате самолёта в Амстердаме оказались ложными Сообщения о возможной попытке захвата самолёта в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными, заявили в пресс-службе авиакомпании Air Europe.

03:00 Нурмагомедов заявил, что впечатлён игрой «Локомотива» Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от просмотра матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и туринским «Ювентусом».

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03:00 Хантер: буду стремиться нокаутировать Поветкина Американский боксёр-тяжеловес Майкл Хантер заявил, что в бою с россиянином Александром Поветкиным будет преследовать цель нокаутировать соперника.

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