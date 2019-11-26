NYTimes: комитет WADA призвал отправить Россию в «многолетнее спортивное изгнание»

Комитет соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному совету организации не допускать Россию на крупные международные соревнования в следующие четыре года, пишет The New York Times. По словам издания, если этот запрет вступит в силу, то российские спортсмены и чиновники не смогут участвовать не только в предстоящей Олимпиаде в Токио, но и в крупных турнирах, в том числе в чемпионате мира по футболу.

Россия «допустила настолько серьёзные антидопинговые нарушения», что она должна быть отстранена от всех глобальных спортивных соревнований в течение четырёх лет. Такую рекомендацию от одного из своих ключевых комитетов получило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The New York Times.

Если совет WADA последует этой рекомендации, содержание которой стало известно накануне, то российским спортсменам и командам будет запрещено участвовать в Олимпийских играх в Токио и крупных турнирах, в том числе чемпионате мира по футболу, поясняет издание.

Голосование по этому вопросу, назначенное на следующий месяц, также станет важным тестом на способность WADA обеспечить соблюдение собственных правил. Ведь «наглость последних нарушений» России идёт вразрез с духом и буквой глобального антидопингового законодательства, считает The New York Times.

Три года назад Россию «уличили в создании самой изощрённой допинговой программы в истории». В рамках этой «тщательно продуманной схемы» на сочинской Олимпиаде 2014 года российские антидопинговые эксперты и представители спецслужб «тайно подменяли образцы мочи» употребляющих запрещённые препараты спортсменов, утверждает издание.

Для разрешения этого дела Москва согласилась предоставить WADA ряд результатов тестирования своей лаборатории. Именно из-за этой базы данных, в манипуляциях с которой теперь обвиняют Россию, стране грозит «многолетнее спортивное изгнание», подчёркивает The New York Times.

Новые обвинения и предлагаемые наказания были включены в отчёт комитета,

возглавляемого британским адвокатом Джонатаном Тейлором, и разосланы членам совета организации на прошлой неделе. Окончательное решение должно быть принято 9 декабря, когда совет WADA соберётся в Париже. Хотя агентство, весьма вероятно, поддержит эту рекомендацию, любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

Среди прочего члены комитета предлагают заставить российских спортсменов вторую Олимпиаду подряд выступать в нейтральной униформе, а при награждении не поднимать флаг и не исполнять гимн страны. Они хотят, чтобы правительственные чиновники и официальные представители Москвы не допускались на международные зарубежные соревнования. Кроме того, по их мнению, в следующие четыре года России нужно запретить участвовать в конкурсах на проведение новых чемпионатов.

Предлагаемые наказания наиболее заметно скажутся на российском участии в следующих летних Олимпийских играх в Токио, но последствия будут выходить далеко за рамки этого соревнования. Рекомендация предусматривает, что российские спортсмены, «запятнанные допинговыми вопросами», в течение четырёх лет не будут допускаться на любые международные соревнования, которые проводятся подписантами кодекса WADA. В эту группу входят ФИФА и организации, занимающиеся лёгкой атлетикой, плаванием, гимнастикой, баскетболом и боксом.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт похвалил комитет соответствия за признание «шокирующего поведения России». «Теперь будем надеяться, что исполнительный комитет WADA проявит аналогичную решительность, не допустит, чтобы чистые спортсмены вновь оказались обмануты, и действительно поддержит эту печальную, но необходимую меру», — добавил чиновник.

Между тем даже участие российских спортсменов в Токио под нейтральным флагом будет критиковаться другими атлетами и антидопинговыми агентствами. Некоторые из них по-прежнему недовольны, потому что, по их мнению, Россия была наказана недостаточно строго за её «огромную допинговую программу, ставящую под сомнение результаты нескольких Олимпийских игр и десятков других соревнований», обращает внимание издание.

Однако глава Международного олимпийского комитета Томас Бах убеждён, что каждый индивидуальный случай требует отдельного разбирательства. «Наш принцип — виновные должны получить самое суровое из возможных наказаний, невиновных необходимо защищать», — не так давно заявил он.