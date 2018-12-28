Die Welt: новое гиперзвуковое оружие России вызвало панику в США

22:58 На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle заявил, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.

22:52 Бё надеется увидеть дуэль Бьорндалена и Шипулина на Рождественской гонке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от традиционной Рождественской гонки 2019 года.

22:47 Песков рассказал, как Путин встретит Новый год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год.

22:44 Руководство «Милана» не намерено увольнять Гаттузо Спортивный директор итальянского «Милана» Леонардо заявил, что клуб не рассматривает вариант увольнения Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера команды.

22:37 Глава РФШ назвал победу Дубова на ЧМ по рапиду подарком на Новый год для России Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу Даниила Дубова в дисциплине рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.

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22:13 В Хабаровском крае отложили запуск новой системы утилизации мусора В Хабаровском крае отложили запуск новой системы сбора, накопления, транспортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения мусора, которая должна была начать работу с 1 января 2019 года.

22:13 На борту терпящего бедствие у берегов Шпицбергена судна не было россиян В генконсульстве России на Шпицбергене сообщили, что на борту норвежского траулера, терпящего бедствие у берегов архипелага, российских граждан не было.

22:10 Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» открылась в Подмосковье Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» открылась в Московской области, сообщает kp.ru.

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22:01 Посол России рассказал о «зашкаливающей шпиономании» в США Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российским дипломатам приходится работать в условиях «зашкаливающей шпиономании» в Соединённых Штатах.

21:59 «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:57 Эксперт прокомментировал получение ВМФ России 17 боевых кораблей Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал получение Военно-морским флотом России 17 боевых и 11 вспомогательных кораблей в 2018 году.

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20:50 Володин призвал Макрона и Меркель не вмешиваться в дела других стран Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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20:29 Геркус подвёл итоги своей работы в «Локомотиве» и поблагодарил болельщиков Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус выступил с обращением в связи со своим уходом из команды.

20:25 Sky: туристический автобус подорван в районе египетских пирамид Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы к югу от Каира, столицы Египта.

20:18 СМИ: Саудовская Аравия не возражает против возвращения Сирии в ЛАГ Саудовская Аравия не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

20:14 В Москве открыли автовокзал «Северные ворота» В Москве открылись автовокзал «Северные ворота» и пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу к станции метро «Ховрино», сообщает kp.ru.

20:10 Дубов поднялся на первое место перед заключительным туром ЧМ по рапиду, Артемьев — третий Россиянин Даниил Дубов занимает первое место по итогам 14-го тура в дисциплине рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.

20:08 На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России. Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».

19:58 Горячкина стала бронзовым призёром ЧМ по рапиду в Санкт-Петербурге Россиянка Александра Горячкина заняла третье место на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид, проходящем в Санкт-Петербурге.

19:54 В МИД Британии заявили об отсутствии договорённостей с Россией по дипломатам В МИД Великобритании заявили, что не согласовывали никаких новых договорённостей с Россией по восстановлению состава дипломатических миссий двух стран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя британского внешнеполитического ведомства.

19:51 Полиция Чехии задержала захватившего заложников в банке мужчину Мужчина, захвативший заложников в банке в чешском городе Пршибрам, задержан. Об этом говорится в сообщении полиции Чехии в Twitter.

19:49 Спасатели предупредили о морозах ниже -40 ˚С в Красноярском крае 29 декабря Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Красноярском крае 29 декабря, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

19:46 В Киеве отреагировали на постройку в Крыму заграждения на границе с Украиной Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак прокомментировал завершение строительства в Крыму заграждения на границе с Украиной.