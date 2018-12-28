Die Welt: новое гиперзвуковое оружие России вызвало панику в США

Своим новым гиперзвуковым оружием глава Кремля Владимир Путин «вызвал панику в США», пишет Die Welt. Американских военных российский комплекс «Авангард» «заставляет нервничать», поскольку они до сих пор не располагают средствами обороны от подобного вида вооружения, отмечает журналист немецкого издания.
Своим новым гиперзвуковым оружием президент России Владимир Путин «вызвал панику в США», пишет немецкая газета Die Welt.
По мнению главы Кремля, успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком — это «новогодний подарок» для россиян. Американских же военных, которые «до сих пор не располагают» средствами обороны от подобного вида вооружения, «это заставляет нервничать», отмечает автор статьи Герхард Хегман.
В свою очередь, военные эксперты в США и Европе и вовсе «забили тревогу», добавляет журналист Die Welt.
«Владимир Путин утверждает, что даже в ближайшие десятилетия в мире не появятся системы ПВО для перехвата новых российских гиперзвуковых ракет. Соединённые Штаты, однако, не намерены с этим мириться и сидеть без дела. Они более чем встревожены», — подчёркивает Хегман.
Теперь в США «действуют под нажимом», продолжает автор статьи. Так, например, в начале ноября Пентагон даже запустил программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm и объявил срочный тендер для предприятий оборонной промышленности. От них ждут предложений относительно того, как «может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы», уточняет Хегман.
Крайне высокая скорость и манёвренность ракет российского гиперзвукового комплекса «Аванград», однако, не представляют для США главную угрозу. Сложность для Пентагона заключается в обнаружении и точном слежении за траекторией полёта ракет, поскольку дальность действия имеющихся у американских военных радаров не достаточна, отмечает журналист немецкой газеты.
«Они должны видеть не на сотни, а на тысячи километров», — заявил всего две недели назад главный инженер Пентагона, бывший глава NASA Майкл Гриффин.
По его словам, проблему усугубляют просторы западной части Тихого океана и недостаточное количество островов, на которых можно было бы установить радиолокационные станции.
«Есть не так много мест, где можно было бы разместить радиолокационные установки, — пояснил главный инженер Пентагона Майкл Гриффин. — И даже если вы какие-нибудь и найдёте, то, скорее всего, они станут целями».
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