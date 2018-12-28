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Die Welt: новое гиперзвуковое оружие России вызвало панику в США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Своим новым гиперзвуковым оружием глава Кремля Владимир Путин «вызвал панику в США», пишет Die Welt. Американских военных российский комплекс «Авангард» «заставляет нервничать», поскольку они до сих пор не располагают средствами обороны от подобного вида вооружения, отмечает журналист немецкого издания.
Die Welt: новое гиперзвуковое оружие России вызвало панику в США
Reuters

Своим новым гиперзвуковым оружием президент России Владимир Путин «вызвал панику в США», пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению главы Кремля, успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком — это «новогодний подарок» для россиян. Американских же военных, которые «до сих пор не располагают» средствами обороны от подобного вида вооружения, «это заставляет нервничать», отмечает автор статьи Герхард Хегман.

В свою очередь, военные эксперты в США и Европе и вовсе «забили тревогу», добавляет журналист Die Welt.

«Владимир Путин утверждает, что даже в ближайшие десятилетия в мире не появятся системы ПВО для перехвата новых российских гиперзвуковых ракет. Соединённые Штаты, однако, не намерены с этим мириться и сидеть без дела. Они более чем встревожены», — подчёркивает Хегман.

Теперь в США «действуют под нажимом», продолжает автор статьи. Так, например, в начале ноября Пентагон даже запустил программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm и объявил срочный тендер для предприятий оборонной промышленности. От них ждут предложений относительно того, как «может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы», уточняет Хегман.

Крайне высокая скорость и манёвренность ракет российского гиперзвукового комплекса «Аванград», однако, не представляют для США главную угрозу. Сложность для Пентагона заключается в обнаружении и точном слежении за траекторией полёта ракет, поскольку дальность действия имеющихся у американских военных радаров не достаточна, отмечает журналист немецкой газеты.

«Они должны видеть не на сотни, а на тысячи километров», — заявил всего две недели назад главный инженер Пентагона, бывший глава NASA Майкл Гриффин.

По его словам, проблему усугубляют просторы западной части Тихого океана и недостаточное количество островов, на которых можно было бы установить радиолокационные станции.

«Есть не так много мест, где можно было бы разместить радиолокационные установки, — пояснил главный инженер Пентагона Майкл Гриффин. — И даже если вы какие-нибудь и найдёте, то, скорее всего, они станут целями».

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