NI: Россия не прогадала с «критически важной инвестицией» в свою военную мощь

Недавно свой дебютный полёт совершил новый российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, и, похоже, глава Кремля Владимир Путин остался «очень доволен» результатом, пишет The National Interest. Ведь для Москвы это «критически важная инвестиция» в способность России демонстрировать военную мощь в ближайшие десятилетия, отмечает американское издание.

Недавно свой дебютный полёт совершил новый российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, и, похоже, президент России Владимир Путин остался «очень доволен» результатом, пишет американское издание The National Interest.

Это первый из 39 Ил-76МД-90А, которые Министерство обороны Российской Федерации получит в соответствии с контрактом на сумму $4 млрд, подписанным ещё в 2012 году, уточняет автор статьи Марк Эпископос.

«Это первый, по сути новый самолёт, произведённый российской авиационной промышленностью за последние 21 год, — заявил глава Кремля Владимир Путин. — Я уверен, что этот самолёт будет пользоваться большим спросом как у нас, так и у наших возможных партнёров за рубежом».

Как отмечает журналист The National Interest, новый Ил-76МД-90А расходует на 12% меньше топлива, чем его предшественник, дальность полёта увеличена на 18%, снижены прямые эксплуатационные расходы, возможна эксплуатация с высокогорных аэродромов и в условиях высоких температур, а уровень шума и эмиссии соответствует современным нормам ICA.

Всего этого — «значительного повышения эксплуатационной эффективности» — создателям нового Ил-76МД-90А удалось благодаря установке двигателей четвертого поколения ПС-90А-76, поясняет автор статьи Марк Эпископос.

По мнению журналиста американского издания, своё применение Ил-76МД-90А найдёт и в гражданском секторе, поскольку его можно модифицировать и использовать, например, при пожаротушении и во время спасательных работ.

«Россия инвестировала четыре миллиарда долларов и рассчитывает вернуть как минимум часть этих денег. Москва активно рекламирует Ил-76МД-90А постоянным покупателям российского оружия, в том числе Китаю и Индии, — подчёркивает Эпископос. — Впрочем, куда больше значение для Кремля имеет само обновление транспортного самолёта, поскольку это критически важная инвестиция в способность России демонстрировать военную мощь в ближайшие десятилетия».