SRF: Путин сделал россиянам новогодний подарок «стратегического значения»

Россия провела успешный запуск новой межконтинентальной ракеты, сообщает швейцарский телеканал SRF. По данным Кремля, она в состоянии поразить почти любую цель на Земле. «Система «Авангард» имеет стратегическое значение и в следующем году поступит на вооружение», — заявил российский лидер Владимир Путин, который лично следил за испытаниями.

Согласно заявлениям Владимира Путина, Вооружённые силы Российской Федерации провели успешные испытания новой интерконтинентальной ракеты. Это сверхзвуковое оружие, по данным Кремля, превосходит по манёвренности существующие баллистические ракеты и тем самым может обойти системы противовоздушной обороны.

Запуск новой интерконтинентальной ракеты был произведён с российской военной базы южнее Урала. По данным Кремля, ракета пролетела около шести тысяч километров и успешно поразила цель.

Президент России Владимир лично наблюдал за тем, как проходили испытания, которые он назвал новогодним подарком для своей страны.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Запуск ракеты — это большой успех для нас. <…> Новая система «Авангард» имеет стратегическое значение и в следующем году поступит на вооружение.*

«Авангард», по данным Кремля, в состоянии поразить почти любую цель на Земле. Кроме того, новая ракетная система способна нести ядерные боеголовки.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).