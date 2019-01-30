Лавров: США взяли курс на свержение Мадуро

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США стремятся к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт El Mundo. Кроме того, Лавров отметил, что для этого венесуэльская оппозиция получает указания из Вашингтона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле, сообщает El Mundo.

По словам министра, венесуэльская оппозиция получает указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки до тех пор, пока режим президента страны Николаса Мадуро не откажется от власти.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Алие Каббой Лавров также подчеркнул, что в отношении Венесуэлы США «нарушают все мыслимые нормы».

«Президент Мадуро и его представители уже несколько раз выступали в пользу того, чтобы начать переговоры с оппозицией. Судя по реакции оппозиции, она находится под сильнейшим влиянием тех, кто запрещает ей идти на контакт с законными властями», — приводит El Mundo слова Лаврова.

Кроме того, он осудил санкции США в адрес венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Санкции предполагают запрет для американских компаний на покупку нефти у Венесуэлы. А также США уже заблокировали почти $7 млрд принадлежащих стране активов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, эти ограничительные меры лишают Венесуэлу $11 млрд в год поступлений от продаж нефти в США.

Испанское издание отмечает, что в настоящий момент России занимается оценкой рисков для своей экономики, связанных с американскими санкциями. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет защищать свои интересы.

«Это коммерческий вопрос. Безусловно, мы анализируем возможные последствия тех ограничительных действий», — приводит El Mundo слова Пескова.

Кроме того, он добавил, что в Кремле изначально предупреждали о негативных последствиях в случае военного вмешательства третьих стран в ситуацию вокруг Венесуэлы.