Мадуро: введя запрет на полёты в Венесуэлу, США навредили сами себе

Президент (Венесуэлы. — ИноТВ) Николас Мадуро выразил своё несогласие с недавним решением Белого дома о запрете на прямые коммерческие полёты в Венесуэлу и из неё.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: На прошлой неделе провалилась попытка госпереворота, а через сутки* они запретили коммерческие полёты, которые ранее отлично функционировали между Венесуэлой и Соединёнными Штатами. Кто летал этими коммерческими рейсами? Венесуэльцы, которые живут в Соединённых Штатах и приезжают в Венесуэлу.

Венесуэльцы, которые ведут дела в США или у которых есть родственники или жильё в Соединённых Штатах, и поэтому они регулярно туда ездят. Приостановив полёты, они навредили этим венесуэльцам, а также тем, кто приезжает сюда: американцам, людям разных национальностей, которые приезжают в Венесуэлу или которые летят из Венесуэлы в США. Что выиграло правительство Трампа от этой приостановки коммерческих полётов? Ничего. Они самим себе навредили. И они вредят тем гражданам, которые пользуются свободой передвижения, летая коммерческими рейсами.

Дата выхода в эфир 15 мая 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).