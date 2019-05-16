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Мадуро: введя запрет на полёты в Венесуэлу, США навредили сами себе

Материал представлен в переводе ИноТВ
Администрация президента США Дональда Трампа ничего не выигрывает от запрета полётов в Венесуэлу, заявил в эфире TeleSUR TV венесуэльский лидер Николас Мадуро. По его словам, приостановкой авиасообщения Америка вредит сама себе.
Президент (Венесуэлы. — ИноТВ) Николас Мадуро выразил своё несогласие с недавним решением Белого дома о запрете на прямые коммерческие полёты в Венесуэлу и из неё.
 
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: На прошлой неделе провалилась попытка госпереворота, а через сутки* они запретили коммерческие полёты, которые ранее отлично функционировали между Венесуэлой и Соединёнными Штатами. Кто летал этими коммерческими рейсами? Венесуэльцы, которые живут в Соединённых Штатах и приезжают в Венесуэлу.
 
Венесуэльцы, которые ведут дела в США или у которых есть родственники или жильё в Соединённых Штатах, и поэтому они регулярно туда ездят. Приостановив полёты, они навредили этим венесуэльцам, а также тем, кто приезжает сюда: американцам, людям разных национальностей, которые приезжают в Венесуэлу или которые летят из Венесуэлы в США. Что выиграло правительство Трампа от этой приостановки коммерческих полётов? Ничего. Они самим себе навредили. И они вредят тем гражданам, которые пользуются свободой передвижения, летая коммерческими рейсами.
 
Дата выхода в эфир 15 мая 2019 года.
 
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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источник
TeleSUR TV Венесуэла Южная Америка
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авиалинии Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро США
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