El País: США провели тайную встречу с одним из лидеров правящей в Венесуэле партии

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Польские эксперты: взрыв на испытаниях в Архангельской области не представляет никакой угрозы для Европы Energetyka24
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Бакаев о победе «Спартака» над ЦСКА: это только начало
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что у команды хорошие перспективы после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футболист «Спартака» заявил, что Кононов был зол в перерыве матча с ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль заявил, что главный тренер команды Олег Кононов был недоволен игрой игрой команды после первого тайма матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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На Канарах площадь природных пожаров достигла 10 тысяч гектаров
Площадь природных пожаров на испанском острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров. Об этом говорится в сообщении службы спасения Канарских островов в Twitter.
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Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)», подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).
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Кононов заявил, что гордится болельщиками «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил поддержку болельщиков после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
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Тиль о матче «Спартак» — ЦСКА: в Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гринпис прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье
В экологической организации «Гринпис» призвали Всероссийский институт океанографии (ВНИРО) провести новый подсчёт оставшихся в приморской «китовой тюрьме» белух в присутствии независимых наблюдателей. Об этом говорится в сообщении организации.
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Российский хоккеист Ничушкин перешёл в «Колорадо»
Российский нападающий Валерий Ничушкин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
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Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к стратегическим учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Малкин отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин, который посетил футбольный матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, дал свою оценку прошедшей игре.
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Истребители Британии сопроводили российские Су-30 над Балтийским морем
Истребители Военно-воздушных сил Великобритании подняли в воздух для сопровождения двух самолётов Су-30 ВКС России над Балтийским морем, сообщило британское Минобороны.
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Бакаев рассказал, как «Спартаку» удалось переломить игру с ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как команде удалось переломить ход матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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В МИД Ирана посоветовали КНДР не доверять США
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять Соединённым Штатам.
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Блинкова разгромила Вандевей на старте турнира WTA в Бронксе
Россиянка Анна Блинкова одержала разгромную победу над американкой Коко Вандевей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бронксе.
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» во втором туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Бостоне установлен памятник жертвам теракта на марафоне
Три белых обелиска установлены в центре Бостона в память о погибших в результате теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, передаёт Associated Press.
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«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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Жиго о матче с ЦСКА: эта победа — для фанатов «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями после победы над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В офисе Зеленского подготовили меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил о разработке мер по снижению цен на электроэнергию для населения на 20%.
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«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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В Госдуме оценили идею об ограничении использования смартфонов в школах
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в официальном письме председателю Европейского совета Дональду Туску призвал исключить из соглашения о брексите условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС.
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Эксперт оценил возможное увеличение норматива утилизации по всем группам отходов от использования товаров
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров могут увеличить до 100%.
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Джикия о победе над ЦСКА: большой праздник для «Спартака»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российский самолёт совершил жёсткую посадку в армянском Гюмри
Самолёт российской авиакомпании «Победа» совершил жёсткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.
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Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Пентагоне рассказали об испытанной в США ракете
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
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Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
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Тренер ЦСКА объяснил свои претензии к судье после второго гола «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, по какой причине у него возникли претензии к судье матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» Сергею Карасёву после второго забитого мяча красно-белых.
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Россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей с начала года
Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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Гончаренко: возможно, ЦСКА был немного предпочтительнее «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими эмоциями после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
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Жиго признан лучшим футболистом матча «Спартак» — ЦСКА
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго признан лучшим игроком матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
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Эксперт оценил идею об ограничении использования смартфонов в школах
Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Переговоры Путина и Макрона продолжались более 3,5 часа
В Форте Брегансон закончились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как передаёт РИА Новости, они продолжались более 3,5 часа.
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Дубль Жиго принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби, которое состоялось в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Макрон рассказал о вкладе Франции в возвращение России в СЕ
Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция активно участвовала в процессе возвращения России в Совет Европы.
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СМИ: «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа
Испанский футбольный клуб «Барселона» сделал официальное предложение по аренде нападающего французского ПСЖ Неймара.
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Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.
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Зенитчики Балтфлота начали учения в Калининградской области
Зенитчики Балтийского флота начали учения в Калининградской области, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
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Зеленский уволил врио главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
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Многократная чемпионка мира по гребле на каноэ провалила тест на допинг
Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант отстранена от соревнований после того, как сдала положительный тест на допинг накануне мирового первенства, которое пройдёт в Венгрии.
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Промышленный форум пройдёт в Ижевске в сентябре
Промышленный форум будет проходить в Ижевске с 18 по 20 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия». Он приурочен ко Дню оружейника.
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Экс-супруге Цеповяза продлили арест до 23 октября
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону на два месяца продлил арест Наталье Стришней — бывшей жене Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, которую подозревают в вымогательстве 70 млн рублей.
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В Севастополе создадут Российскую государственную художественную галерею
В Севастополе планируют создать Российскую государственную художественную галерею. Соответствующее распоряжение приняло правительство России. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
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В Общественной палате оценили предложение Минздрава для работодателей по проверке сотрудников на алкоголь
Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что Министерство здравоохранения предложило работодателям проверять сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.
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Военный аналитик оценил испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Футболист ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».