El País: США провели тайную встречу с одним из лидеров правящей в Венесуэле партии

США провели тайную встречу с Диосдадо Кабельо, «вторым номером чавистского режима», пишет El País со ссылкой на одно из информационных агентств.

Кабельо, первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы и спикер Национального учредительного собрания (НУС), принял в Каракасе одного из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, чтобы выслушать предложения американской стороны. Теперь Вашингтон добивается второй встречи. Сам Кабельо эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Чиновники американского правительства инициировали переговоры с Кабельо, а также с рядом других членов личного окружения Николаса Мадуро с целью убедить их пойти на соглашение, которое гарантировало бы «бескровный выход из венесуэльского политического кризиса», говорится в статье.

На этих переговоров, как пишет издание, среди прочего, спикеру НУС и другим высокопоставленным членам чавистского правительства предлагаются гарантии и стимулы, чтобы те уступили требованиям международного сообщества.

Венесуэльцы считают Кабельо самым радикальным и непреклонным членом руководства страны, последней линией обороны «боливарианского режима». У него, к тому же, есть явное влияние на силовиков.

Как отмечает El País, Кабельо — жёсткий и фанатичный политик, у которого гораздо больше черт, характерных для военного, чем для гражданского. И он, по всей видимости, не намерен торговаться, категорически отвергая какие-либо соглашения со своими политическими противниками.