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El País: США провели тайную встречу с одним из лидеров правящей в Венесуэле партии

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Как стало известно, США в июле этого года провели тайную встречу с Диосдадо Кабельо, спикером Национального учредительного собрания Венесуэлы и «вторым номером чавистского режима», сообщает El País. Между тем издание отмечает, что этот политик считается самым жёстким и радикальным членом руководства.
El País: США провели тайную встречу с одним из лидеров правящей в Венесуэле партии
Reuters
США провели тайную встречу с Диосдадо Кабельо, «вторым номером чавистского режима», пишет El País со ссылкой на одно из информационных агентств.
 
Кабельо, первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы и спикер Национального учредительного собрания (НУС), принял в Каракасе одного из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, чтобы выслушать предложения американской стороны. Теперь Вашингтон добивается второй встречи. Сам Кабельо эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.  
 
Чиновники американского правительства инициировали переговоры с Кабельо, а также с рядом других членов личного окружения Николаса Мадуро с целью убедить их пойти на соглашение, которое гарантировало бы «бескровный выход из венесуэльского политического кризиса», говорится в статье.
 
На этих переговоров, как пишет издание, среди прочего, спикеру НУС и другим высокопоставленным членам чавистского правительства предлагаются гарантии и стимулы, чтобы те уступили требованиям международного сообщества.
 
Венесуэльцы считают Кабельо самым радикальным и непреклонным членом руководства страны, последней линией обороны «боливарианского режима». У него, к тому же, есть явное влияние на силовиков.
 
Как отмечает El País, Кабельо — жёсткий и фанатичный политик, у которого гораздо больше черт, характерных для военного, чем для гражданского. И он, по всей видимости, не намерен торговаться, категорически отвергая какие-либо соглашения со своими политическими противниками.
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источник
El País Испания Европа
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