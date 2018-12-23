National Interest: никакой российской авиабазы в Венесуэле не будет

В Венесуэле не будет никакой российской авиабазы для бомбардировщиков, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.

«Если вы действительно хотите ввязаться в борьбу с Соединёнными Штатами, начните размещать оснащённые ядерными боеголовки бомбардировщики на заднем дворе Америки», — отмечает он.

После «унижения», пережитого в ходе Карибского кризиса в 1962 году, Россия, должно быть, усвоила урок. Тем не менее она недавно отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, «российский эквивалент B-52». Их сопровождали военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62.

Похожие перелёты проводились в 2008 и 2013 годах, напоминает издание. Нынешняя операция прошла на фоне напряжённости между Москвой и Вашингтоном после инцидентов в Чёрном и Японском морях, говорится в статье.

А теперь в российских СМИ начали говорить о размещении в Венесуэле постоянной российской базы, пишет издание. Это, вероятно, очень плохая идея, и подобное являлось плохой идеей со времён провозглашённой ещё в XIX веке доктрины Монро, которая предупреждает о том, как США будут реагировать на действия других крупных держав в Северной и Южной Америках.

Москва отправила свои самолёты в Венесуэлу, чтобы поддержать оказавшегося в тяжёлом положении венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Его социалистическое, «пророссийское или как минимум антиамериканское» правительство изо всех сил пытается сохранить власть на фоне экономического краха, выразившегося в дефиците продуктов питания, нехватке рабочих мест и потребительских товаров.

«Встаёт вопрос: насколько это может помочь правительству Мадуро, которое нуждается в еде и наличных гораздо сильнее, чем в оружии и полётах бомбардировщиков», — пишет автор статьи.

Даже русские сомневаются в том, что их страна действительно может предоставить $6 млрд экономической помощи, которую, по словам венесуэльского лидера, пообещали российские власти.

«Как ни странно, бомбардировщики Ту-160 на самом деле подчеркнули слабость России: как и во времена холодной войны, Москва может предоставить своим союзникам большое количество вооружений, но не экономическую помощь», — говорится в статье.

Между тем недавно в российских СМИ появилось мнение местного военного эксперта Шамиля Гареева о возможном размещении в Венесуэле базы для российских бомбардировщиков.

«Разве нечто подобное не произошло в 1962 году, чуть не спровоцировав ядерную войну, а советские ракеты разве не были потом вывезены с Кубы? Конечно же, верно, что Соединённые Штаты втайне согласились убрать свои ракеты из Турции, но это фиаско стоило советскому лидеру Никите Хрущёву его поста», — утверждает обозреватель The National Interest.

Каракас и Майами почти в 1400 милях друг от друга. Это значительно больше чем 90 миль между США и Кубой. Однако более внушительное расстояние никак не повлияет на ответ Вашингтона как в отношении базы российских бомбардировщиков, так в отношении венесуэльского правительства, согласившегося разместить у себя подобный объект.

Постоянная российская авиабаза, между тем, потребует не только периодического прилёта бомбардировщиков. Также будут нужны механики, специалисты по логистике и российские военные для охраны всего вышеперечисленного. Кроме того, потребуются запасы топлива и запчастей, а, вероятно, и бомб. В целях защиты авиабазу надо также будет оборудовать системами ПВО и истребителями. Конечно, Каракас теоретически может предоставить своих военных, однако это вряд ли произойдёт, отмечается в статье.

Автор уверен, что все разговоры о создании постоянной военной базе в Венесуэле — это попытки России «запудрить мозги» США.

«Будем надеяться, что ситуация никак не изменится. Ведь любая более серьёзная угроза на заднем дворе Америки не приведёт ни к чему хорошему», — отмечает The National Interest.