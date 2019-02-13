Корреспондент Оригинал

Украинский дипломат: Москва игнорирует предложения Киева

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина сделала России уже 13 письменных предложений с формулами проведения обмена для возвращения украинцев, которые находятся в Донбассе и в Крыму, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Однако, как пишет «Корреспондент», дипломат подчеркнул, что ответа от Москвы Киев так и не получил.
Украинский дипломат: Москва игнорирует предложения Киева
Reuters

Украина направила России уже 13 предложений с формулами проведения обмена для возвращения украинцев, которые находятся в Донбассе и в Крыму. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Украина направила 13 официальных письменных предложений с различными формулами по обмену пленных Украины в России и на аннексированных территориях. Обмену на заключённых российских граждан, которым были вынесены приговоры за преступления против суверенитета Украины», — заявил Ельченко.

Он подчеркнул, что ответа от России Украина не получила. 

«Мы заботимся о наших людях. Россия же подает чёткий сигнал своим солдатам: ничего не сделаем, чтобы вы вернулись», — добавил дипломат.

Постпред Украины также сообщил, что 13 февраля состоится заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. 

«Многие месяцы участники минского процесса отчаянно пытаются убедить Россию согласиться на проведение обмена на основе формулы, на которую согласятся все», —подчеркнул Ельченко.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Корреспондент Украина Европа
теги
Донбасс Крым Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров