Wprost: глава МИД Великобритании обидел Туска сравнением ЕС с СССР

Сравнивать ЕС с СССР — неумно и обидно, считает Дональд Туск. По мнению бывшего активиста-антисоветчика, а ныне — председателя Европейского совета, СССР создавал тюрьмы, гулаги, границы и стены. А ЕС, напротив, является синонимом свободы, прав человека, достатка и демократии. Тем самым польский политик заочно ответил министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, ранее заявившему о схожести двух геополитических образований.

Министр иностранных дел Великобритании позволил себе сравнить Европейский союз с Советским Союзом. Сказав это, он впал в немилость со стороны главы Европейского Совета Дональда Туска, пишет Wprost.

Во время партийного съезда консерваторов в Бирмингеме, британский министр иностранных дел Джереми Хант позволил себе несколько комментариев касательно брексита. Среди прочего он заявил, что Европейский союз ищет случая наказать Великобританию, для того, чтобы «сохранить свой клуб целиком». Во время выступления он вспомнил о своём визите в Латвию и о роли, которую Великобритания, а также другие страны сыграли в трансформации постсоветских стран в современные демократии и современные экономики, продолжает издание.

«Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты?» — спросил он собравшихся. «Европейский союз был образован, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз был создан для того, чтобы делать невозможным выход для людей», — бросил он язвительно, подразумевая проблемы, создаваемые британцам при брексите.

Выступление Ханта уже вызвало протест со стороны нескольких послов, призвавших политика к извинениям. Слова, сопоставляющие Европейский союз с Советской Россией, также прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск. «Уважая наших партнеров, мы требуем того же самого взамен», — подчеркнул Туск во время СМИ-брифинга в Брюсселе. «Сравнение ЕС с СССР является неумным и обидным», — заявил он.

«СССР создал тюрьмы, гулаги, границы и стены, насилие в отношении граждан и соседей. Европейский союз — это свобода и права человека, достаток и мир, жизнь без страха, демократия и плюрализм — это континент без внутренних границ и стен», — перечислил Туск. «Как глава Европейского Совета и кто-то, кто провел половину жизни советском блоке, я знаю, о чем говорю», — подчеркнул он.