CNN: Трамп стал для соперников-демократов «Тем-кого-нельзя-называть»

Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии, уже дали старт своим предвыборным кампаниям перед праймериз и стараются в своих речах как можно реже упоминать своего главного соперника — Дональда Трампа, передаёт CNN. Сами кандидаты говорят, что хотят вместо словесных перепалок с Трампом заняться работой с избирателями — однако, по мнению корреспондента CNN, именно такое игнорирование и будет злить нынешнего хозяина Белого дома куда больше, чем любая колкость.

Среди демократов, участвующих в президентской гонке, просматривается один весьма любопытный феномен: они — во всяком случае, пока — относятся к нынешнему президенту США как к «Тому-кого-нельзя-называть».



Это, впрочем, определённо изменится, ведь его собственная кампания набирает обороты. Однако пока многие кандидаты, судя по всему, стараются не упоминать его имя, и их это вполне устраивает. Репортаж Джеффа Зелени.



В первом раунде праймериз Демократической партии часто избегают произносить имя одного человека…



КОРИ БУКЕР, кандидат в президенты США от Демократической партии: Мы должны победить человека, который сидит в Белом доме.



…хотя как раз на этом человеке практически полностью зациклена президентская гонка 2020 года. Тем не менее, слова «Дональд Трамп» из уст людей, которые претендуют на его пост, услышать можно нечасто.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, кандидат в президенты США от Демократической партии: Мне кажется, что как раз это и будет самым суровым наказанием для человека, который хочет всегда оставаться под светом софитов — взять и эти софиты выключить.



Но, похоже, выключить софиты, направленные на Трампа, или хотя бы приглушить их свет — задача не такая уж и простая, учитывая, насколько большое влияние он сейчас имеет на политическую жизнь, и насколько сильно он желает направлять ход праймериз демократов в выгодное ему русло.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: …я лишь хочу стать тем республиканцем, который будет с ними соперничать.



Большинство кандидатов-демократов всё ещё определяются, как им работать с Трампом и ищут «золотую середину» между необходимостью демонстрировать силу и потребностью не попадаться на его удочку. Даже сенатор Берни Сандерс, который называет президента по имени чаще, чем кто-либо из его соперников, в ходе предвыборной гонки выдал вот такой призыв:



БЕРНИ САНДЕРС, кандидат в президенты США от Демократической партии: Суть этой борьбы не только в том, чтобы победить Дональда Трампа…



Хотя демократы вот уже больше двух лет выступают против президента, нельзя не поразиться тому, как редко можно услышать его имя в рамках предвыборной кампании. Кандидаты говорят, что если они будут пытаться прищучить Трампа, это помешает им представить себя публике и обрисовать свою платформу.



КОРИ БУКЕР: Нам нужно понять, что всё дело не в нём, а в нас, и что нас должно мотивировать не то, против чего мы выступаем, а то, за что мы стоим всей страной.



Среди тех, кто мечу предпочёл корректное поведение — и сенатор Кори Букер.



ДЖЕФФ ЗЕЛЕНИ, старший корреспондент CNN в Белом доме: Я заметил, что вы не стали упоминать президента Трампа.



КОРИ БУКЕР: Вся соль — не в том, против чего мы выступаем, она должна быть в том, за что мы стоим всей страной. А ведь очевидно, что нынешние выборы стали эдаким экстренным мероприятием для того, чтобы не дать ему остаться президентом после 2020 года.



ДЖЕФФ ЗЕЛЕНИ: Но вы ведь даже не называете его по имени — вы говорите «он» или «нынешний президент».



КОРИ БУКЕР: Повторюсь: вся соль — в справедливости, в единстве, в том, чтобы объединить нашу страну.



А вот сенатор Камала Харрис выдвигает против Трампа доводы несколько более тонкие — она пользуется моментом, чтобы напомнить избирателям о её работе на посту прокурора.



КАМАЛА ХАРРИС, кандидат в президенты США от Демократической партии: Я собираюсь как прокурор выступить в суде против тех людей, которые не рассказывают правды и сеют зёрна несправедливости в нашей стране.



Сенатора Элизабет Уоррен Трамп «прикладывал» чаще других кандидатов-демократов — в том числе и на этой неделе, когда он сделал вот такой выпад:



ДОНАЛЬД ТРАМП: Наверное, стоило приберечь шутку про Покахонтас до следующего года.



(Критики обвиняли Элизабет Уоррен в том, что она в девяностые годы получила работу в Гарвардском университете, солгав о том, что у неё индейские корни, и Трамп дал ей издевательское прозвище «Покахонтас» в честь знаменитой индейской принцессы; информацию о ложных заявлениях Уоррен позже опровергали СМИ, а сама кандидат даже провела ДНК-тест, доказавший, что среди её предков действительно были индейцы, однако Трамп заявил в ответ, что ему плевать. — ИноТВ)



По её словам, она не боится «дать сдачи» президенту, но пытается избегать отвлекающих манёвров.



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН: Позволять задирам на себя наседать нельзя. Но нам нужно обращаться к народу и говорить ему о том, во что верим мы.



ДЖЕФФ ЗЕЛЕНИ: Советники всех кандидатов заявляли, что желают, чтобы их подопечных запомнили за их положительные качества и идеи, а не за колкости и шутки в адрес президента, какими бы остроумными они ни были. Выходит, что пока кандидаты не опускаются до его уровня — но похоже, тем самым они одновременно делают то, что как раз и раздражает Трампа больше всего: его игнорируют. Джефф Зелени, CNN, Айова-Сити, Айова.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 марта 2019 года.