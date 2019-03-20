FAZ: США нарушали международное право, используя базу Рамштайн для атак дронов

Существуют основания полагать, что США как минимум частично нарушали международное право, используя немецкую базу ВВС Рамштайн для осуществления атак дронов, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на слова председателя суда города Мюнстер Вольфа Зарингхаузена. Это заявление было сделано после рассмотрения обвинений со стороны граждан Йемена, утверждающих, что Германия несёт ответственность за гибель мирного населения от налётов американских дронов.

Граждане Йемена, обвинившие Германию в том, что она также несёт ответственность за жертвы авиаударов американских ВВС, уже достигли определённого успеха, пишет Frankfurter Allgemeine. В минувший вторник суд города Мюнстер постановил: Германия должна проверить, соответствует ли международному праву использование Вашингтоном немецкой воздушной базы Рамштайн для осуществления атак дронов на территории Йемена.

Как сообщает издание, ввиду своей важности, а также политической окраски случай будет рассмотрен в федеральном административном суде.

По словам председателя высшего административного суда города Мюнстер Вольфа Зарингхаузена, существуют «общеизвестные, реально существующие основания» того, что США, используя оборудование базы Рамштайн, осуществляли атаки дронов на Йемен, которые «как минимум частично нарушали международное право». В качестве примера Зарингхаузен отметил, что центральную роль в организации операций дронов играла станция спутниковой связи базы Рамштайн.

При этом сторона обвинения не добилась успеха с одним из своих важных требований, отмечает Frankfurter Allgemeine, поскольку Германия не запретит США использовать базу для осуществления атак дронов. Если в ходе дальнейшего расследования будут выявлены правонарушения, немецкое правительство должно будет «содействовать» тому, чтобы США придерживались норм международного права.

Как напоминает издание, ранее суд Мюнстера отклонил обвинения гражданина Сомали, утверждавшего, что Германия нарушила свои обязательства, ничего не сделав для предотвращения атак американских дронов с базы Рамштайн. Как сообщил истец, его отец был убит 24 февраля 2012 года в ходе налёта американских дронов. Суд назвал обвинения «необоснованными» и «недопустимыми».