FP: российское оружие мешает союзу Индии и Америки

На фоне пограничных стычек с Китаем, Индии стоит всерьёз задуматься о том, что сменить своего главного поставщика вооружений в лице России на США, пишет Foreign Policy. По мнению журнала, Дели пора забыть свои старые распри с Вашингтоном, вспомнив как о поставках современного российского оружия Китаю, так и о том, что Москва показала себя «ненадёжным» источником военной техники.

В конце июня, спустя всего несколько дней после ожесточённой пограничной стычки между индийскими и китайскими войсками министр обороны Индии Раджнатх Сингх отправился в Москву на Парад Победы, посвящённый разгрому нацистской Германии. В ходе своего визита индийский министр заключил с Россией оружейную сделку на $2,4 млрд. При этом, несмотря на все возражения Вашингтона, ранее Индия уже закупила у России ракетные комплексы С-400, пишет Foreign Policy.

Чем же объясняется зависимость Индии от российского оружия, учитывая, что у неё нет недостатка в других поставщиках, включая США? Ответить на этот вопрос непросто. Одна из главных причин любви Дели к российскому оружию, по мнению американского издания, проистекает из так называемого эффекта колеи, или, иными словами, различных решений в прошлом, которые проецируются на будущее.

Несмотря на то, что Индия пытается диверсифицировать свои источники поставок, 60% её арсенала имеет либо российское, либо советское происхождение. Поэтому совсем неудивительно, что Дели по-прежнему зависит от России в плане как запчастей, так и усилий по модернизации вооружений.

Однако это не единственная причина, по которой Индия привыкла полагаться на Россию в плане военной техники. Дело в том, что Дели рассчитывает на Москву также и потому, что при торговле оружием на сцену выходят различные политические нюансы — и это, прежде всего, касается США.

Что же касается русских, — которые остро нуждаются в деньгах и действуют без оглядки на институциональные ограничения, — то они рады поставлять Индии первоклассное оружие. Поставки же американских оружейных систем — хотя те зачастую превосходят российские аналоги — нередко страдают от капризов конгресса.

Кроме того, есть ещё один фактор, объясняющий нежелание Индии полагаться на США: продажа Вашингтоном современного оружия Пакистану как во время холодной войны, так и после её окончания. Хотя в последнее время отношения между США и Пакистаном заметно ухудшились, опасения Индии на этот счёт никуда не делись.

Хотя по большинству этих вопросов Индию понять можно, ей, по мнению Foreign Policy, настала пора пересмотреть свою стратегию в сфере закупок вооружений. Во время холодной войны, когда Индия была стратегическим партнёром СССР, у Дели были веские причины приобретать продукцию военного назначения у Кремля. Советский Союз выказывал готовность поставлять современное вооружение по бросовым ценам, принимая в качестве оплаты индийские рупии. Кроме того, в Москве тогда испытывали серьёзные опасения насчёт Китая. Но что самое главное: в то время Москва была надёжным поставщиком оружия.

Однако, как считает журнал, с тех пор многое изменилось. На сегодняшний день отношения между Москвой и Пекином приобрели неоднозначный характер. Что же касается Индии, то главную угрозу своей безопасности она видит именно в Китае. Вместе с тем, ещё Михаил Горбачёв чётко дал понять, что Россия не собирается играть роль стратегического оплота против Пекина. Другие же российские лидеры, включая Владимира Путина, придерживаются той же точки зрения.

Между тем, Россия хочет поставлять оружие Индии по рыночным ценам — и за твёрдую валюту. Более того, последние события заставили усомниться и в надёжности России как поставщика вооружений: после того, как Дели заключил контракт на приобретение советского авианосца «Адмирал Горшков», Москва не только не поставила его вовремя, но и резко повысила его конечную стоимость. В совокупности эти факторы говорят о том, что условия торговли оружием между двумя странами претерпели фундаментальные изменения.

Несмотря на то, что Россия будто бы готова поставлять Индии оружие в кратчайшие сроки — свидетельством чему стал недавний визит Сингха в Москву — Дели следует признать, что мир изменился, причём во многих аспектах. Старая индо-российская система торговли оружием, по мнению издания, — это «реликт прошлого».

Более того, даже с учётом переменчивого настроения президента США Дональда Трампа, Вашингтон разделяет опасения Индии насчёт Китая. Это, в частности, стало очевидно, когда в 2018 году Тихоокеанское командование США получило приставку «Индо». Подобная трансформация — это вовсе не украшательство: она говорит о том, что значение Азиатско-Тихоокеанского региона для США неуклонно растёт.

На излёте администрации Обамы США дали Индии статус «важного оборонного партнёра», в результате чего Дели теперь может приобретать наиболее современные американские военные технологии. Как бы ни была непредсказуема администрация Трампа, она до сих пор не предприняла никаких шагов для изменения своей позиции по этому вопросу.

Нет никаких сомнений в том, продолжает журнал, что интересы США и Индии сходятся. Индия, которая не может тягаться с Пекином в экономическом плане, вряд ли справится со своим агрессивным соседом в одиночку. По этой причине перед Дели стоит дилемма: Индия может продолжать пытаться умиротворить Китай, уповая на то, что тот прекратит прощупывать её границу. Однако если вспомнить о том, что нет никаких признаков успешности такой стратегии, у Индии остаётся лишь один выход: чтобы дать отпор Китаю, ей необходимо укрепить свои отношения с Соединёнными Штатами.

Одним же из вернейших способов углубить индо-американское партнёрство — это постепенный отказ Дели от российского вооружения. Тому есть ряд причин. Прежде всего, зависимость от высокотехнологичного российского оружия вызывает опасения США насчёт того, что Москва может его взломать. При этом российские системы не совместимы с американскими, что ограничивает их взаимодействие. Индия также, без всяких сомнений, в курсе, что Россия продала Китаю свои С-400. В совокупности, как считает Foreign Policy, эти соображения указывают на то, что Индии пора покончить с зависимостью от российского оружия.

«Вместо того чтобы то и дело возвращаться к прошлым разногласиям с США, полагаясь на сомнительные оружейные сделки с Россией и надеясь на прекращение китайской агрессии, Индия должна укрепить нарождающееся стратегическое партнёрство с Вашингтоном. Такой шаг не только обеспечит ей доступ к критически важным американским военным технологиям, но и обеспечит Дели поддержку США в ходе защиты индийских интересов в сфере национальной безопасности», — подытоживает журнал.