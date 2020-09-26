SCMP: страны Азии опасаются попасть под «перекрёстный огонь» в холодной войне между Пекином и Вашингтоном

Недавние выступления Дональда Трампа и Си Цзиньпина на Генассамблее ООН в очередной раз продемонстрировали усугубляющийся раскол между Пекином и Вашингтоном, пишет South China Morning Post. Такая ситуация всё сильнее беспокоит азиатские страны, которым будет непросто продолжать поддерживать баланс в отношениях с Америкой и Китаем в эпоху «холодной войны 2.0».

В то время как Китай и Соединённые Штаты спорят друг с другом в ООН из-за пандемии коронавируса и международного порядка, их накаляющееся соперничество вызывает у азиатских стран всё больше опасений по поводу «новой и более сложной холодной войны», пишет South China Morning Post.

В своём обращении на по большей части виртуальной Генассамблее ООН во вторник 22 сентября президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы призвать Китай к ответу за международный кризис в сфере здравоохранения, и говорил о том, чтобы страны ставили собственные интересы превыше всего. Глава КНР Си Цзиньпин в свою очередь утверждал, что Америка подрывает многосторонний формат взаимодействия.

А Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш предупреждал, что мир сейчас движется «в очень опасном направлении», и сравнивал формирующуюся ситуацию с холодной войной. «Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики спровоцируют в нём огромный раскол — каждая со своими торговыми и финансовыми правилами, собственным потенциалом в сфере интернета и искусственного интеллекта», — заявил генсек ООН. По его словам, технологический и экономический раскол рискует перерасти в геостратегический и военный, а этого «следует избегать любой ценой».

Как отмечает издание, контраст между видением китайского лидера, делающего акцент на глобальном управлении, строящемся вокруг ООН, и упором Дональда Трампа на политику в стиле «Америка первым делом» отражает всё сильнее углубляющиеся расхождения между двумя влиятельными державами. И это всё больше напрягает азиатские страны, которые обычно стараются «не попадать под перекрёстный огонь». Но с обострением напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном, с ужесточением американской реакции на действия КНР в Южно-Китайском море, с проектом «Один пояс — один путь» и санкциями в отношении Huawei, делать это становится всё сложнее.

Глава сингапурской консалтинговой компании Александр Нилл подчёркивает: даже несмотря на то, что пока странам Юго-Восточной Азии, включая Сингапур, удаётся поддерживать баланс в экономических отношениях с Китаем и военных контактах с США, государства в регионе всё чаще чувствуют обеспокоенность. «Многие страны Юго-Восточной Азии поддерживают тесные экономические отношения с Китаем, разорвать которые попросту невозможно. Однако многие также начинают задумываться, подойдёт ли их обществам китайская форма управления — управления с китайской спецификой», — комментирует аналитик. По мнению Нила, государствам в регионе приходится тщательно взвешивать вопрос о том, кто будет в обозримом будущем поставлять им общественные блага и помогать в обеспечении безопасности, и они понимают, что США по-прежнему могут всё это им предложить.

На всё той же Генассамблее ООН президент Филиппин Родриго Дутерте напомнил о постановлениях трибунала от 2016 года в пользу территориальных притязаний Манилы в Южно-Китайском море, а также о том, что Вашингтон это решение поддержал. Но, как считает научный сотрудник филиппинского аналитического центра Asia-Pacific Pathways to Progress Аарон Рабена, судя по заявлениям Дутерте, он хочет, чтобы с позицией Манилы считались, но при этом не хочет, чтобы противостояние великих держав вылилось в настоящую войну в регионе. Во-первых, экономические ставки слишком высоки. Во-вторых, Филиппины, будучи государством, где размещены войска США, в случае атаки на американскую сторону на своей территории будут вынуждены прийти к ним на помощь.

Опасения относительно Китая растут и в Индии, где на фоне конфликта на границе между двумя странами всё чаще слышны призывы к частичному разрыву экономических контактов с Пекином. Как отмечает руководитель отделения геополитики и международных отношений Манипалского университета Мадхав Дас Налапат, Индия не горит желанием идти в союзники к США и тем не менее может объединить усилия с Вашингтоном против Китая, как когда-то в эпоху холодной войны КНР объединялась с Соединёнными Штатами для противостояния СССР. А если так произойдёт, Индия станет хорошим вариантом для релокации тайваньских, американских и японских компаний, которые захотят покинуть Китай.

На взгляд Налапата, уже есть признаки того, что ООН «нельзя воспринимать всерьёз», ведь Китай выступает против включения Индии в Совбез и Вашингтон с Пекином зачастую игнорируют резолюции, с которыми они не согласны, что усиливает риск вооружённого конфликта. «Учитывая траекторию, по которой движется Китай, и его нежелание существовать в тени США, ситуация кажется неизбежной. Холодная война 2.0 уже началась», — резюмирует индийский эксперт.