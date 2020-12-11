Das Erste: на саммите ЕС согласовали санкции против Турции и продлили — против России

Прошедший в минувший четверг саммит ЕС был отмечен решениями по санкциям в отношении Турции и России, пишет Das Erste. В итоге в отношении Анкары были введены новые санкции за нелегальную разведку газа у берегов Кипра. Что касается России, то лидеры стран ЕС согласовали продление на полгода штрафных мер, введённых ещё в 2014 году.
На состоявшемся в минувший четверг саммите ЕС было принято решение ввести новые санкции против Турции, сообщает Das Erste. Основанием для штрафных мер стали проводимые Анкарой работы по разведке газовых месторождений у берегов Кипра. Санкции могут коснуться отдельных людей и предприятий, участвующих в нелегальной разведке газа.
Как отмечает издание, санкции против целых экономических отраслей Турции или же оружейное эмбарго пока не вводятся, несмотря на наличие таких требований от отдельных стран ЕС. Das Erste напоминает, что в феврале текущего года Брюссель уже штрафовал Турцию за разведку газа у кипрских берегов: тогда двум высокопоставленным сотрудникам турецкой энергетической компании TPAO запретили въезд в ЕС и заморозили их активы. Кроме того, ещё в 2019 году ЕС приостановил переговоры с Турцией по соглашению о авиатранспорте, а также ограничил выдачу европейского финансирования, однако все эти меры не оказали должного эффекта.
Ещё до обсуждения новых санкций против Турции лидеры стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций ещё на полгода, сообщает Das Erste. По мнению Брюсселя, в процессе выполнения минских договорённостей не наблюдается никакого прогресса.
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