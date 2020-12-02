Bild: в Германии нашли «уловку» для обхода американских санкций против «Северного потока — 2»

В Германии нашли способ обойти штрафные меры США против «Северного потока — 2», сообщает Bild. Для этого земельные власти Мекленбурга — Передней Померании собираются основать фонд, который признает газопровод «важнейшим элементом защиты окружающей среды» в регионе. Также будет основано предприятие, через которое немецкие компании смогут поставлять продукцию и услуги на реализацию проекта, не участвуя в нём напрямую, рассказывает немецкое издание со ссылкой на анонимный источник.
Государственная канцелярия федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания работает над созданием инструмента для обхода американских санкций против «Северного потока — 2», сообщает Bild. Для этого местный премьер-министр Мануэла Швезиг собирается основать фонд, который признает российско-немецкий газопровод «важнейшим элементом защиты окружающей среды» в регионе.
Также будет сформировано предприятие, через которое немецкие компании смогут поставлять продукцию и услуги для реализации проекта, пишет Bild с ссылкой на информацию, полученную от анонимного источника. Благодаря этой «уловке» они не будут участвовать в нём напрямую, что позволит избежать штрафных мер США. Немецкое издание запросило информацию о фонде у министра энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий в Мекленбурге — Передней Померании. Тот отказался давать комментарии.
После годового перерыва строительство «Северного потока — 2» собираются возобновить, напоминает автор статьи. В первую очередь необходимо завершить приблизительно трёхкилометровый участок маршрута в Балтийском море на немецкой территории. В 2019 году работы встали из-за санкционного давления США. Американцы считают, что европейцы рискуют попасть в очень сильную зависимость от России. Но и в Германии у проекта есть противники с громкими именами, например, кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген.
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